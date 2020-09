Ramiro Martínez: "Todos sabemos la calidad del Olimpia, un gran entrenador, gran plantel y variado"

Los equipos de la Liga Nacional comienzan a contar las horas para el retorno a la actividad en este Torneo Apertura. El técnico del Real España, Ramiro Martínez, habló en exclusiva con DIEZ y no ocultó las sensaciones que sienten en los aurinegros.

Seguros del trabajo que se ha realizado, pero muy conscientes que el parón de seis meses pasará factura, en la Máquina tratan de controlar la parte emocional.

"Manejando el tema de la ansiedad, los nervios y toda la adrenalina que genera volver a lo que tanto nos gusta, nuestro modo de vida y nuestra pasión. Hay mucha felicidad en los muchachos y deseos de volver a competir y desarrollar la actividad oficial", cuenta Martínez.





Luego de una buena experiencia al frente de equipo, Ramiro Martínez, no cambia su mentalidad y los objetivos que se han trazado con todo el grupo de jugadores.



"Nosotros siempre vamos a tener como mira y propuesta ser protagonistas de los torneos, tratar de desarrollar nuestra idea pensando en grande y generar en el equipo las circunstancias, los movimientos y las ideas que nos den ese protagonismo".



Y es que los catedráticos son de los pocos equipos que mantuvieron la mayoría de la base del plantel y se reforzaron en lo necesario. "Nosotros pudimos mantener la base a grandes rasgos de este plantel, estamos satisfechos con eso y el esfuerzo que hizo la directiva. La llegada de Mario (Martínez) indudablemente es un jugador de mucho talento, categoría, no lo voy a descubrir yo y está en una versión de poder aportar su granito arena, sumarle cosas al equipo. Si logramos hacerlas rendir en momentos indicados y justos, el equipo se verá muy beneficiado. Ojalá veamos la mejor versión de Mario Martínez en el Real España y que con su aporte nos dé la variantes que su capacidad pueda tener".





Este domingo el Real España tendrá su primera prueba de fuego en el arranque del Torneo Apertura, cuando a partir de las 7:00 pm reciban la visita del Olimpia, rival al que respeta mucho Martínez.



"Todos sabemos la calidad del Olimpia, un gran entrenador, gran plantel y variado, con muchísimos riquezas en todo punto de vista. Dentro del campo hay que medirse y ver las herramientas con las las que cuenta cada uno y sacarle el mejor provecho", indicó.



Tras el parón de más de seis meses por la pandemia del coronavirus, el técnico del Real España no se quiso arriesgar en adelantar lo que podremos esperar en este torneo.



"Estamos en un regreso después de seis meses, donde es muy difícil aventurar cosas cuando la incertidumbre es muy grande de cómo serán las respuestas, no solo las físicas que es donde más vamos a ver cosas raras, sino de lo emocional, el manejo de los partidos. Hay muchos condimentos que va tener este regreso que no hacen que se pueda hacer una evaluación matemático de lo que va pasar. Bienvenido iniciar contra el Olimpia porque es un testeo que nos dará mucha información de cara al trabajo que sigue".

Martínez no considera tener ventaja al arrancar en casa ante el Olimpia. "Yo no lo catalogaría de ventaja, sino lo que tocó en el calendario, ya que hay que jugar contra todos los rivales y en todos los lugares. Estos enfrentamientos son inevitables y es bueno encontrarlo ahora porque es un partido que además de la expectativa que genera en el periodismos, nosotros los entrenadores, los propios jugadores y desde ahí extraer conclusiones".



Y se adelantó a decir que: "La gente está tan ávida como todos los que participamos de esto y va querer ver sangre rápidamente, rememorando situaciones de juego anteriores, pero no será fácil llegar a esas intensidades. Por momento se van a conseguir, pero en otros van a caer los partidos en baches desde el orden físico, pero las ganas de los muchachos en todos los equipos suplirá esas carencias".