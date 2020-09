Elmer Güity detalla si podrá jugar o no contra Olimpia; será agente libre en diciembre

Elmer Güity es uno de los jugadores que Olimpia mandó a préstamo este torneo a Lobos de la Upnfm. El lateral izquierdo tiene varios meses sin actividad pues no contaba para Pedro Troglio, esto lo orilló a gestionar que el León lo cediera.

El zurdo en una entrevista al portal Mi Pasión dejó en claro si podrá jugar o no contra los merengues, esto ante la llamada 'cláusula del miedo'.

VER: LO QUE DIJO SALOMÓN NÁZAR SOBRE LA CLÁUSULA DEL MIEDO

“El cuerpo técnico y la directiva me han tratado bien, solo queda trabajar para hacer las cosas bien y que la 'U' logre cosas importantes. Lo que uno aspira es poder jugar, estamos confiando en Dios que todo va a poder salir bien para poder retomar el nivel que tenía antes, tengo varios meses sin poder jugar y eso me ha afectado mucho. La 'U' me abrió las puertas para poder retormar ese nivel

“Leí en el Diez que no había cláusula del miedo, que íbamos a poder jugar con Lacayo, creo que no pusieron esa cláusula, ellos se pusieron de acuerdo en esa situación y a nosotros solo nos notifican las cosas y acatamos las cosas”, acotó en torno a si podrá jugar o no frente a Olimpia.

Elmer Güity informó también que en diciembre terminará su contrato con los blancos y no sabe si seguirá ligado a la institución.

“Me queda contrato hasta diciembre y tengo la copia de mi contrato acá, ellos y yo decidimos que me prestaran. Iba a quedarme solo entrenando porque vengo de estar parado varios meses. En Olimpia hay muy buenos jugadores, nada de resentimiento con nadie. Ellos fueron los que me abrieron las puertas para darme a conocer, vamos a esperar que vengan nuevas oportunidades, solo voy a esperar que termine mi contrato, hay clubes del extranjero que se han fijado en mí y me han dicho que Olimpia pide mucho”.

Sobre esas posibilidades de ir al extranjero, expresó: “Del extranjero en Sudamérica hay varios, de la MLS hay dos y estamos viendo con mi representante las mejores opciones, el contrato se me vence ahorita en diciembre y todo depende del nivel que tengamos en el torneo. Me gustaría más ir a Estados Unidos, ahí puedo ir a tomar nivel”.

Para finalizar, Güity se refirió a los rumores que lo ubican como un jugador indisciplinado y que trasnocha.

“No te voy a decir que soy un joven que paso en mi casa, de vez en cuando con mi familia salimos así, nada fuera de lo normal. A mí me gusta mucho salir con mis hermanos, no trasnochar así como ellos dicen. Yo he escuchado muchas versiones, que soy indisciplinado, que paso en la calle y más... Yo nunca he tenido problemas con ningún entrenador, no sé por qué la gente dice que soy un jugador indisciplinado, creo que están malinterpretando las cosas. Sé que tengo que cuidarme para poder rendir”.