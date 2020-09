El blog de Kike Lanza: Mucho cuidado con el arsenal norteamericano

El 2020 se nos está marchando cada vez más rápido. Y es bueno, porque este año ha sido fatídico para todo el mundo. Ojalá y con la partida de cada año se pudieran ir con el: las enfermedades, las guerras, la corrupción y la pobreza. También que se llevara a los malos federativos y directivos, esos que chupan el fútbol sin retribuirle o alimentarlo.



Hablaremos hoy de un arsenal futbolístico...

Siempre hemos sabido que México y Estados Unidos son las potencias de Concacaf. Con buenos, regulares o malos equipos, siempre fueron los mandamases en la zona.



Cuando se arranca una eliminatoria, son las selecciones favoritas. Atrás vienen en ese orden, Costa Rica por su evolución deportiva y en infraestructura y la siempre peligrosa Canadá.



Hoy nos detendremos a platicar sobre la selección de Estados Unidos. Es de mucha alarma para las selecciones rivales, la camada de jóvenes jugadores estadunidenses por el mundo, específicamente en Europa. Pareciera ser que hace 20 años, los metieron en un laboratorio con el objetivo que para esta época estuvieran maravillando con su fútbol y capacidades diferentes.



Estados Unidos siempre imprimió respeto por el tan solo hecho de ser una potencia mundial como país. En el fútbol a sus inicios les costó un poco, jugadores flojos, de pocas virtudes futbolísticas eran característicos en las representaciones americanas.



La realidad hace mucho tiempo es otra, hay muchas leyendas del fútbol estadounidense como Alexias Lalas y Landon Donovan que lo ratifican.



Los jugadores que les mencionaré a continuación son verdaderas figuras en sus equipos, la mayoría con mundiales juveniles en sus hojas deportivas. Compiten en Alemania, Italia y la Premier, por consecuencia hacen una versión poderosa del equipo de Las Barras y las Estrellas.



-Joshua Sargent es un futbolista de 20 años y 1.85 metros de estatura que juega como delantero del Werder Bremen en la Bundesliga.



-Sergiño Dest nacido en Países Bajos (Holanda), juega para el Ajax de Ámsterdam. 19 años y la experiencia de dos mundiales juveniles con EEUU. Pretendido por el Barcelona.



-Christian Pulisic, el más referente, 14 goles con la selección de Estados Unidos, el nuevo Capitán América. 22 años y con una experiencia de jugador adulto. Actual del Chelsea FC y antes paso por el Borussia Dortmund.



-Giovanni "Gio" Reyna, 17 años, jugador mediocampista del Borussia Dortmund. Ya experimentó 13 partidos en la Bundesliga.



-Weston McKennie, 22 años y jugador de la Juventus de Italia. 1.85 metros de estatura. También jugó para el Schalke 04 en Bundesliga. Con un recorrido de 92 partidos de liga y copas en Europa.



-Reggie Cannon, 1.80 de estatura y 22 años. Jugador apenas contratado por el Boavista de Portugal. Sera compañero de Elis y Benguché. Con su selección ha jugado 11 partidos internacionales.



-Tyler Adams, Jugador del R. B. Leipzig de la Bundesliga. Centrocampista, 21 años y 4 goles con su club. 10 partidos internacionales con la selección de los Estados Unidos.



-John Brooks, el mayor de todos, 27 años y jugador del VfL Wolfburgo. También jugó para el Hertha BSC Berlin. Mundialista en Brasil 2014.





Son jugadores titulares en sus equipos en Europa. Verdaderos atletas entre los 17 y 22 años. Cuentan con una formación de primer nivel, a nivel de academias en EEUU y Alemania. Algunos llegaran a la eliminatoria con una media de 25 partidos en sus respectivas ligas. Poderosos emocionalmente. No tendremos duda que esta selección de Estados Unidos sera muy diferente a las más o menos débiles de las ultimas eliminatorias. Serán protagonistas y provocaron una competencia extremadamente difícil para sus rivales.



Los "gringos" hace unos años atrás, se pusieron como objetivo, ser campeones del mundo para el 2022, no se si lo logren, pero tampoco están tan lejos de hacerlo, la próxima Copa del Mundo recuerden, será en su casa.



Analizando fríamente, lograr un cupo para la Capa Mundo sera una misión de extrema dificultad. La Bicolor para esta alimentaria está en un proceso de cambio generacional que no garantiza mucho, los trabajos por tema pandemia en este 2020 se atrasó y eso hace mucho daño a selecciones limitadas como la muestra. Al mando estará un DT novato en esta categoría adulta. Como hondureño el sueño es el mismo de todos, la clasificación a Qatar, sin embargo, estoy en la capacidad y posición de poder analizar las cosas como son y sin ataduras. Mi obligación es no mentir ni crear espejismos. Para algunos románticos o pomponeros, el camino al mundial de Qatar 2022 será fácil. Así lo venden, claro bajo intereses propios y comunes caen conscientemente y con mucho descaro en el engaño popular. Afortunadamente la banda cada vez los consume menos.