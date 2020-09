La extrañará: La sentida carta de despedida de Antonela Roccuzzo a la mujer de Luis Suárez

El jueves Luis Suárez tuvo su despedida del Camp Nou y cerró un ciclo de seis años en el Barcelona, el pistolero ahora jugará para el Atlético de Madrid.

Mercado de fichajes: Sorpresivo trueque entre Barcelona y Juventus, bombazo del PSG y Real Madrid es noticia



Su marcha ha impactado a varias personas de su círculo cercano, como la familia de Lionel Messi, entre ellos se llevan muy bien.



Por ejemplo, Antonela Roccuzo se despidió con una sentida carta en Instagram para la esposa de Suárez, Sofía Baldi, su amiga.

"Bolu, amiga, hermana… Gracias por tantos años compartidos, por tantas risas, tantos mates y charlas interminables, fueron familia para nosotros.



No tengo palabras para decirte lo MUCHO, MUCHÍSIMO que te voy a extrañar, a vos y a tu HERMOSA familia. ¡Gracias por tanto! Y que la vida nos siga regalando momentos juntos y seguro nos reencontramos pronto. TE QUIERO, LOS QUIERO. Todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa", escribió Antonela.





Antonela y Sofía se llevan muy bien, fue gracias a que sus esposos se conocieron en Barcelona que lograron hacer una buena amistad.

MESSI TAMBIÉN SE DESPIDIÓ

Lionel Messi también le dijo "adiós" a Luis Suárez y le envió un dardo a la directiva por la forma en que salió el delantero uruguayo.



"Ya me venía haciendo la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos.

Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada.



Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo".