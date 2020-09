El problema de contrato que tiene Rembrandt Flores, volante que ya dejó de ser ficha de Olimpia

Los Lobos de la Upnfm presentaron este día sus refuerzos de manera oficial. Elmer Güity, Jordy Castro, Junior Lacayo, Axel Gómez, Juan Ramón Mejía y Jason Garay.

En este listado todavía falta el volante Rembrandt Flores quien ha estado entrenando con los universitarios desde hace varias semanas, pero tiene un problema contractual.

VER: DIEGO VÁZQUEZ NO PODRÍA DIRIGIR EN EL INICIO DEL TORNEO

El mismo jugador confirmó a Diez que Lobos no ha podido inscribirlo porque no le quieren dar su papeles. Pasa que Flores dejó de ser jugador de Olimpia el torneo pasado y se fue a Real de Minas por un año, pero con cláusula de rescisión adelantada.

“Yo ya no soy de Olimpia desde el torneo pasado. Me fui para Minas y firmé con cláusula de rescisión adelantada, yo tengo la copia de mi contrato y todo. Ya que tengo 3 semanas de irlo a buscar a la casa, a Gerardo Martínez... de llamarlo, escribirle y no me da la cara, quiero ver si me dan mi finiquito, lo están haciendo de mala fe”, dijo a Diez el jugador.

De esta manera Rembrandt Flores detalló que dejó de ser ficha de Olimpia desde el certamen pasado y ahora busca llegar a Upnfm como agente libre.

El jugador acotó que está esperando que le resuelvan dicho problema porque eso ha atrasado que el conjunto universitario lo inscriba ante Liga Nacional. Rembrandt Flores salió de las reservas del conjunto merengue y actualmente tiene 23 años.