Jonathan Rougier planea quedarse en Honduras de manera definitiva y ser un 'catracho' más

Motagua y Upnfm serán los encargados de abrir el telón del Torneo Apertura este sábado a las 7:00 pm en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los dirigidos por Diego Vázquez mantuvieron su base y apenas se dieron tres salidas; Marcelo Canales, Erick Andino y Klifox Bernárdez.

VER: ALBERTH ELIS ES CONVOCADO PARA EL JUEGO ANTE EL PORTO

En las Águilas, el argentino Jonathan Rougier está desde el 2017 y en las últimas semanas montó un negocio con su esposa, dicha empresa ha ido a la alza y se muestra muy feliz por la aceptación de la gente.

“Gracias a Dios nos está yendo bien, los clientes contentos por nuestros productos. Intentando innovar un poco con algunas cosas nuevas, feliz porque el trabajo sigue en ese lado. Nosotros pensábamos que habría aceptación, pero no tan rápido como se dio, sabíamos que medianamente se iba a hacer conocido poco a poco y que se daría una aceptación, todo fue muy rápido”

Y agregó: “Estuvimos y estamos ocupados con ese trabajo, la verdad que nos pone feliz que la gente nos haya aceptado. Solamente mi esposa y yo estamos, ahora que empezamos los entrenamientos con el equipo casi que es un cien por ciento ella”.

Al preguntarle si piensan quedarse de manera definitiva en Honduras por el tema del negocio y el cariño que le han tomado al país, esbozó:

“Con mi esposa hablamos y ahora va a ser un poquito más complicado los viajes a Argentina. Nosotros elegimos emprender aquí, sentimos que podemos formar un hogar aquí en Honduras y nos gustaría mucho. Hay muchas posibilidades de quedarnos viviendo en Honduras, creo que sí y lo estamos pensando, todo dependerá del futuro y de cómo siga, es una idea muy arraigada entre nosotros”.

¿Y cómo va el tema de la nacionalización? Se le preguntó, a lo que Rougier contestó: “Creo que está parado por el tema de la pandemia, seguramente se podrá reactivar una vez que todo se normalice más con el tema de migración y todas esas cosas. Sé que la FIFA ha cambiado un poco la modalidad en eso, sé que han bajado un poco los años y pues vamos a ver cómo sigue el tema”.

OTRAS CON ROUGIER:

TEMA DEL FORMATO: “A mí me gusta el formato, es un lindo formato con una forma de jugar diferente. A mí me gusta y sí también me gustaría que fuera con un poco más de tiempo, que no haya tantos partidos seguidos porque se puede producir algún problema con los jugadores. Esto de jugar tanto partido seguido y sumarle tanto tiempo parado puede llevar a sobrecargas. Para mí son demasiados partidos seguidos porque venimos de cinco meses parados”.

NUEVO TORNEO: “Todos vamos a tener una gran cantidad de partidos y tomando en cuenta que junto a Olimpia y Marathón vamos a estar en Copa también. De cara a este torneo no se ha hablado ni de revancha ni nada, es un torneo nuevo y no se ha hablado en el grupo de revancha o algo por el estilo. No vamos a poder cambiar nada de lo que pasó”.

DUELO ANTE LA UPNFM: “Este partido es un nuevo comienzo, a mí ya me había borrado lo que sucedió en ese partido y con la actitud rara que tuvieron (en Comayagua), no hay que darle mucha vuelta. Ya está y ahora hay que disfrutar porque todos queríamos que se diera la vuelta al fútbol”.

EL NEGOCIO DE ROUGIER Y SU ESPOSA: