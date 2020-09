Diego Vázquez sobre su castigo: “Se nota la malicia y solo con un equipo, no es igual con todos”

Este día Diego Martín Vázquez ha brindado conferencia de prensa a unas horas del inicio del Apertura contra la Upnfm, encuentro pactado para las 7:00 pm este sábado en el Nacional.

El DT de Motagua se refirió al castigo de tres juegos que le impuso la Comisión de Disciplina tras lo sucedido hace unos meses en el estadio Morazán durante un juego contra Real España.

Diego ya cumplió un duelo de castigo, y hoy se le ratificaron dos más. Esta fue su reacción: “Solo reírme, no les alcanzó siete meses en toda la pandemia. Solo reírme, si me enojo es peor... Mandamos amor. No solo que se canceló el torneo, pasaron 6-7 meses y tuvieron tiempo de hacerlo oficial, la verdad que es terrible. Se nota la malicia y solo con un equipo, no es igual con todos”.

Y añadió: “Sentí algo de protagonismo o queriendo tener algo de protagonismo comparando las leyes deportivas con las leyes del país. No sé si es personal, me parece que es contra Motagua, Motagua es grande y me parece malicia totalmente si fuimos nosotros los agredidos, no le hicieron nada al estadio, decisiones que las dan a conocer a los medios y no lo hacen oficial con el club. Está muy claro y no necesitan muchas palabras, totalmente fuera de orden”.

Y es que en Motagua aducen que no han sido notificados de los castigos, algo que denunció Juan Carlos Suazo, uno de los presidentes al decir que “Motagua no recibe la comunicación oficial de la Liga Nacional referente a la resolución de la flamante comisión de disciplina. ¿A qué juegan? ¿24 hrs antes de jugar? ¿Y el fair play?”.

Este castigo también abarca a Marcelo Pereira y sobre ello opinó Diego: “Marcelo no se sabe porque si la comisión no ha dicho nada y no tenemos nada oficial vamos a ver si lo ponemos”.

JUEGO ANTE LA UPN: “Hace rato que venimos trabajando con un 11 y lo tenemos claro para enfrentar a Upn, esperamos poder plasmar todo lo trabajado en este tiempo y hacer un buen partido”.

JESSÉ MONCADA: “En el caso de Jessé estamos interesados en el jugador, le hemos dicho a los directivos que intenten hacer las gestiones para traerlo, el encargado es Juan Carlos y esperamos que esté haciendo las negociaciones. Escuché que el jugador está predispuesto y así pueda tener la oportunidad en un equipo grande”.

JOSUÉ VILLAFRANCA: “Villafranca creo que tiene todo arreglado para viajar e incorporarse a ese equipo de España por un año”.