Primi Maradiaga: "Siempre he privilegiado jugar bien, no me voy a salir de la misma línea"

Ramón Maradiaga en la primera conferencia del Vida para los medios habló de sus expectativas para el Apertura 2020 y confirmó que no habrá más fichajes. Además, habló de Jairo Puerto y Óscar Salas.

Al estratega le consultaron qué arquero sera el titular para el juego contra Platense en la primera fecha.

"Todavía estamos temprano para definir el titular, en los guardamentas. Todos están peleando por hacerse un espacio en el equipo titular, no hay tregua. Ambos están en buenas condiciones. Ricardo tiene más días de preparación y los dos tienen la mejor disposición".

Sobre sus expectativas para este nuevo campeonato, en el que regresa tras dos años de inactividad.

"El trabajo será la mejor catapulta. No garantizamos milagros. Queremos trabajar, confiamos en el esfuerzo. Por eso digo que la conformación del plantel es responsabilidad mía. Los elegidos han sido por las condiciones y cualidades que hemos sabido capitalizar de acuerdo al rendimiento en otros equipos y en Vida. Las expectativas son las mejores, vamos a buscar competir de buena manera", agregó.

Maradiaga estuvo fuera de los banquillos, pero no desconoce nada de los rivales.

"Tenemos para competir. Conocemos jugadores y cada uno de los planteles que vamos a enfrentar. Buscaremos pelear por posiciones que sean los mejores. Si vamos a la primera mucho mejor, lo importante es que el equipo hará su mejor esfuerzo".

Un Vida con su sello; ofensivo

Primitivo es un entrenador al que le gusta el fútbol vistoso y ofensivo. Asegura que este Vida no será la excepción.

"Siempre he privilegiado jugar bien, siempre busco que los jugadores del 11 que formo vayan mentalizados que si hacen las cosas como las trabajamos y conceptualizamos, simplemente deben llegar a ponerlo en realidad. Todos queremos ganar, pero yo ante todo busco la forma de ganar, no solo ganar por ganar. No voy a justificar que porque no tenemos descanso, que muy apretado (el calendario), nunca me han oído hablar de los árbitros. Todo va encaminado a que el equipo juegue bien. Estamos con la posibilidad de perder, pero no me voy a salir de la misma línea".

Maradiaga descartó más fichajes: "Es un tema cerrado" dijo. Además, se refirió a Jairo Puerto, quien quedó fuera del club y este fin de semana jugará un torneo burocrático en Miami.

"Es cuestión de él, se le planteó la situación, pero al final tomó la decisión. Esto es cuestión administrativa, yo solo hablo la parte futbolística".

La salida de Óscar Salas:

"Fue decisión técnica, no voy a ahondar en ello, Hablé con él y le dije el jugador que iba a necesitar. Es Decisión técnica, el jugador estaba consiente de lo que pretendo para el equipo".

Sobre Carlos "Mango" Sánchez:

"Está considerado dentro del grupo, deberán decidir Jairo (Martínez) y Osman Vélez el tema, ya necesito tener los jugadores con los que voy a contar. Debo felicitarlo con su profesionalismo, no ha dejado de trabajar y ojalá que al final podamos contar él".