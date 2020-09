Pedro Troglio oficializa fichaje y habla de su debut ante Real España en el Apertura-2020

Pedro Troglio habló sobre el debut que tendrá su Olimpia en el Apertura 2020 de Liga Nacional de Honduras ante el Real España. Los albos comienzan como visita y el estratega sabe que será un duelo tenso.

Ver más: El estricto protocolo de bioseguridad de Liga Nacional

Asimismo, el entrenador sudamericano ha confirmado el fichaje de Marvin Bernárdez, cuyo futbolista era uno de los deseos del DT y finalmente llegó y se convierte así en su cuarto fichaje oficial, a falta de confirmación de un quinto que será Eddie Hernández.

LA CONFERENCIA DE PEDRO TROGLIO

El regreso a las canchas: "Estamos con una ansiedad muy grande después de todo lo que ha vivido el mundo y esta posibilidad de poder volver a jugar, el deseo más grande era volver, es claro que nos ha tocado un partido muy duro en San Pedro Sula, pero bueno, hay que jugar con todos y ganarles a todos, podríamos encontrarlo antes y después, en ese sentido es un bonito comienzo".



Fichaje de la 'Flecha' Bernárdez: "Contento, feliz, porque era uno de los jugadores que había pedido, finalmente ya en la previa del inicio del torneo llega, tengo un plantel muy largo, el tiempo me va a decir que no nos equivocamos, porque el torneo será largo y habrá jugadores convocados a la selección. Lo habíamos pedido y claramente el club ha hecho un esfuerzo y ha podido traerlo. Jugaremos este torneo y dos más, son tres torneos en dos meses y medio. Es claro que nos vamos a quedar con bajas, con jugadores que van a selecciones".





Suspensión de Carlos Pineda: "Yo pensé que con todo lo que pasó con esta pandemia todo iba a comenzar desde cero, sinceramente. Pensé que iba a haber un reconocimiento a la espera, pensé que todos los jugadores y técnicos suspendidos iban a arrancar sin problemas, no me imaginé nunca tres fechas de suspensión a Carlitos Pineda, pero ya está".



El ritmo deés de tanto tiempo parados: "Espero goles nuestros nada más, es una caja de sorpresas, veo al plantel muy bien, hemos entrenado durante 40 días y por suerte no hemos tenido problemas pero sí entiendo que el inicio del torneo es distinto porque empiezan a correr otras cosas como la ansiedad, el nerviosismo y las críticas, todo eso en el jugador es un factor preponderante y pueden comenzar las lesiones, distensiones y bueno, es normal, y sumado, jugar cada tres días es factible que pueda pasar".



Piensa jugar bien en SPS: "Nosotros creemos que podemos ir a hacer los mismos partidos que hemos ido a jugar a San Pedro Sula y ojalá que estemos a la altura y empecemos ganando, porque es importante, es un partido duro, difícil, abierto a cualquier resultado, si ganamos nos va a dar el envión anímico muy grande y si no tenemos la suerte, nos va a poner de frente a la necesidad de poner la cara y salir adelante porque es un torneo corto y perder de entrada puntos, después la puedes pagar".

Su primer 11 titular: "Si bien ya lo tengo, no puedo darlo, porque no hemos hecho los exámenes (del Covid) hoy y estoy esperando las pruebas y resultados, en base a resultados tomaré la decisión final, sí puedo adelantar que Diego Reyes jugará de entrada. Ya mañana estará el equipo sin problemas".



Alegre porque habrá descenso: "Para mí el torneo con descenso es mucho más serio por una cuestión de que todos juegan por algo, no es que perdió los primeros tres o cuatro partidos y si no hay descenso no juega con la intensidad, presión y preocupación por la que tendría que jugar. Lógico que está muy buen que la Federación haya tomado esta decisión".



Jugar sin afición: "Jugar sin gente empareja un poco la situación, primero porque los árbitros ya juegan sin el griterío de la gente, eso ya marca un apuro en cobrar una falta, sí que se empareja un poco más el juego, lo que puede sufrir un equipo que va de Tegucigalpa a San Pedro es el tema de la humedad y del calor, y de los que vienen acá hablan de la altura o de la poca altura que hay, pero sin duda que jugar sin público se empareja todo".