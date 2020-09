Panameño Adalberto Carrasquilla, ¿en la órbita del Real Madrid Castilla?

Adalberto Carrasquilla ha deslumbrado en el fútbol de España. El panameño de 21 años logró el ascenso a la segunga categoría del balompié español con el Cartagena FC y muchos lo catalogan como "la joya" del club blanquinegro.

En los últimos días muchos medios españoles aseguraron que el Real Madrid estaba dispuesto a pagar por los servicios del panameño un millón de euros netos, esto para enviarlo luego al Castilla para que fuera agarrando más experiencia.



Carrasquilla, ya absoluto con Panamá, habló al respecto. "No me han notificado nada. Ese tema lo mira el Cartagena y mi agente. No me han comentado nada, soy muy feliz en Cartagena y estoy muy contento de estar en mi club".



Al mediocampista también le dio tiempo de hablar sobre su debut en la segunda de España. "Era una experiencia que hace mucha ilusión, porque era lo que queríamos. Hoy en día estamos aquí y fue una muy linda experiencia el primer partido".





Y agregó. "En el equipo día a día venimos mejorando mucho, porque son los primeros minutos en Segunda y ahora estamos paso a paso para consolidarnos en la categoría y competir de la mejor manera como venimos haciendo".



Adalberto Carrasquilla cerró diciendo que su paso por el fútbol de España le ha ayudado mucho. "A nivel personal vengo adquiriendo confianza, me siento muy tranquilo en esta parte y pienso que puedo dar mucho más. Es día a día trabajando mas fuerte".