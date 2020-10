Casillas lo confiesa: ''Mi suplencia con Mourinho era a nivel personal, nos llevamos bien durante año y medio...''

El exportero español Iker Casillas estuvo presente en un acto de la Fundación TELMEX Telcel en México y ahí habló de su dolorosa salida del Real Madrid y su relación con José Mourinho, entre otras cosas.

Casillas confiesa que su salida del Real Madrid fue traumática

Sobre su marcha del club blanco, comentó que ''ambos nos equivocamos, pero hemos aprendido, no me gustan esas imágenes y creo que para ambos no fue bueno. Estoy seguro de que algún día subsanaremos ese pequeño desliz y haremos cosas buenas para que la gente se sienta contenta''.

Preguntado por la diferencia que hubo entre su suplencia con Del Bosque y con Mourinho, Iker explicó que ''las dos situaciones fueron diferentes. Una estaba justificada a nivel deportivo y la otra era más a nivel personal. Fuimos dos personas que se llevaron bien durante año y medio y al siguiente tuvimos discrepancias, pero eran normales entre el capitán del equipo y el entrenador''.

Y añadió: ''No quiere decir que tú seas más que el entrenador, pero al final vas a chocar porque tienes que hablar con él prácticamente todos los días y la relación se va desgastando. Mourinho pensaba que yo no estaba al nivel de otro compañero o, sumado a eso, que nuestra relación ya no estaba tan bien y le era mucho más fácil elegir entre uno u otro''.

Casillas asegura que no existen rencores con el técnico portugués. ''Hay muchas cosas que la gente no ve, pero con él tengo una buena relación. Nos hemos visto varias veces y hemos tenido palabras agradables. No es cuestión de seguir con el rencor, cada uno miraba lo mejor para el equipo. Yo decidí no tener tanta relación con él porque no me gustaban las cosas que veía y él optó por otro compañero. Esta última situación me llegó mucho más maduro, con 33 años. Ves por el club, intentas no crear más polémica de la que ya había y habría hecho lo mismo que hice en su día y creo que no me equivoqué''.

Iker también fue consultado por cómo vivió la llegada de los Galácticos y afirma que era una motivación extra para los que ya estaban en el equipo.

''Daba la sensación de que el Madrid era gloria bendita para cualquier jugador. La filosofía de Florentino de poder fichar al mejor jugador del momento era un plus de motivación para nosotros. Yo recuerdo esa etapa de una manera muy bonita, aunque en el último año de los Galácticos no tuvimos esa fortuna de ganar títulos, pero del 2000 al 2003 conseguimos dos Copas de Europa, dos Ligas e infinidad de títulos que hizo más agradable la convivencia. Florentino supo llevar al club al puesto que tiene actualmente, en sitio, el equipo más importante de la historia'', señaló.

Acerca del día a día que lleva ahora sin fútbol, Casillas comentó que ''la vida cambia bastante. De tener una rutina y tener quehaceres diarios se pasa a tener que reinventarte un poco a nivel personal y profesional. Yo tuve suerte, empecé a vislumbrar hace dos o tres años que la carrera del fútbol se va terminando y cuando me ocurrió el infarto hace un año y medio prácticamente ya tenía el camino allanado, ya era una cuestión de poner a funcionar antes o después. Por circunstancias que me han pasado, ha tenido que ser antes, pero no tengo ningún problema porque estoy preparado para ello''.