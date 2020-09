MLS bloquea a jugadores de Conmebol para unirse a sus selecciones por Covid-19

La pandemia del coronavirus sigue causando problemas en el fútbol y esta vez son las selecciones nacionales quienes ser verían afectadas por la determinación de la MLS con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

Según The New York Times, la MLS impuso un bloqueo a los seleccionados nacionales para que no salgan del país pese a la convocatoria de sus países para cumplir con los compromisos de la próxima fecha FIFA.

Estados Unidos ha sido la nación más afectada por el coronavirus, con casi siete millones de contagios, razón por la que la MLS tomaría la determinación de evitar la salida de los futbolistas extranjeros.

Basado en un artículo publicado el pasado viernes por el medio de comunicación, la MLS habría notificado a la Federación Paraguaya de Fútbol que no liberaría al mediocampista de los Red Bulls de Nueva York, Alejandro "Kaku" Romero.

El jugador ha sido convocado para las primeras dos fechas de la eliminatoria de la Conmebol rumbo a Catar 2022, donde la escuadra guaraní enfrentará a Perú y Venezuela.

Alejandro 'Kaku' Romero no estará con Paraguay en la fecha FIFA de octubre.

Una situación similar se vive en la concentración de Perú, ya que el técnico Ricardo Gareca presentó la lista de 30 jugadores convocados en la que incluye a siete futbolistas que militan en la MLS.

ELIMINATORIAS DE CONMEBOL

Anteriormente la Conmebol anunció que las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022 iniciarán el próximo 8 de octubre. Esto indica que otros jugadores como el argentino Cristian Pavón de LA Galaxy o los uruguayos Diego Rossi y Brian Rodríguez, no estarán con sus combinados nacionales.

La temporada de la Major League Soccer está en su recta final, la liga recientemente dio a conocer el resto del calendario de la temporada regular que finaliza el 8 de noviembre.