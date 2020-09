EA Play: Así se podrá jugar FIFA 21 antes de su fecha de lanzamiento

Electronic Arts permite jugar a FIFA 21 antes de su fecha de lanzamiento oficial este 9 de octubre. Los jugadores de PS4, Xbox One y PC quieren arrancar su particular temporada futbolística lo antes posible.

Por eso es que EA Sports permitirá acceder de forma anticipada al juego a todos los miembros del servicio de suscripción EA Play (que llegará este año a Xbox Game Pass sin costo adicional). Conozcamos todos los detalles y cómo jugar a FIFA 21 desde este 1 de octubre.

Una de las ventajas de EA Play, suscripción que da acceso a más de 70 juegos a cambio de 4,99 dólares al mes, es que ofrece hasta 10 horas de acceso anticipado en los últimos lanzamientos de la compañía; incluido FIFA 21.

Y sí, se trata de la versión al juego completo, no una demo (este año no habrá demo). Para poder empezar a jugar en consola u ordenador a FIFA 21 basta con suscribirse a EA Play, que dota de las siguientes ventajas del 1 al 9 de octubre. Además, si no compramos el juego también tendremos 10 horas de juego desde el 9 de octubre.

¿Qué más se obtiene con EA Play?

Los miembros podrán acceder a desafíos y recompensas exclusivos en el juego, desbloquear contenido especial solo para miembros, jugar las primeras pruebas de títulos nuevos, obtener acceso instantáneo a una colección de las series más queridas y títulos principales.

Además proporcina un 10% de descuento en compras digitales de EA, desde juegos completos hasta DLC. Pero, ¿qué significa acceso a desafíos, recompensas y contenido exclusivos?

Eso variará de un título a otro, pero estamos hablando de cosas como desafíos de acceso temprano y recompensas como Ultimate Team Packs, artículos de tocador y cosméticos exclusivos, y más.

Es importarse asegurarse que las preferencias de correo electrónico de tu cuenta EA estén activadas para que seas el primero en saber qué hay disponible con tu membresía en tus próximos títulos favoritos como FIFA 21.

FIFA 21 llegará al mercado en formato físico y digital para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 9 de octubre.

Quienes reserven las ediciones Champions Edition o Ultimate Edition recibirán acceso anticipado de tres días (podrán empezar a jugar el 6 de octubre).