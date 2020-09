Tony Hernández: "Desde antes de llegar ya me habían advertido que me estaban haciendo la cama"

El Real de Minas tiene una cita este sábado ante la Real Sociedad en su debut en el torneo Apertura 2020, pero los mineros se encuentran en las disyuntiva que su entrenador, Tony Hernández, aún no ha sido inscrito en la Liga Nacional.

El entrenador español ha hablado con DIEZ y ha confirmado que se encuentra en una difícil situación, luego que la Escuela de Entrenadores le esté poniendo muchas trabas para permitirse se le homologuen su título.





¿Cómo va el equipo Real de Minas?

El equipo está muy bien, hemos estado haciendo partido colectivos entre nosotros con bastantes buenos resultados. Seguimos mejorando cosas poco a poco y esperamos de aquí al sábado poder tenerlas resueltas.



¿Podrá dirigir usted al equipo o cómo está su situación?

Es cierto que se me han puesto muchas trabas desde el comienzo por parte de la Escuela de Entrenadores, parece que tienen algún interés especial que yo no pueda dirigir y no pueda inscribirme en la liga hondureña. También he de decir que la Federación, la liga y el Colegio de Entrenadores ha sido en todo momento bastante buenos conmigo, ayudándome en todo lo posible, pero la Escuela de Entrenadores me pone demasiadas trabas. Primero me pusieron una espera, luego otras. Me parece grave que la Escuela de Entrenadores con mis datos y con mi documentación la han filtrado a ciertos periodistas que no los considero periodistas y me gustaría saber si tienen el título por ser sensacionalistas. Me han empezado a difamar y bastantes graves sobre mí y me han llamado fanfarrón por decir que adopto el sistema del cholismo. Yo no he dicho que sea Simeone, sino que soy afín a su sistema de juego y su filosofía.



¿Y el problema sobre su licencia cuál es?

Sencillamente el problema viene y es lógico que al venir de un país extranjero, ser un título académico no federativo, tengo que homologarlo al país donde voy. En la UEFA dan 90 días para poner al día su documentación, pero aquí la Escuela de Entrenadores desde un principio se negó a ni siquiera me han querido dar ni un tan solo día para mandar mi documentación original a España para apostillarla y homologarla. Todo el problema viene que tienen un interés especial en que no sea inscrito. Para hablar sin paños calientes, yo que ellos desean es que no pueda entrenar y poner uno de sus entrenadores. Al principio yo hablaba con más cautela, pero al ver que desde la Escuela no han tenido ninguna cautela en dañar mi imagen y ponerme mil trabas. Si solo una personas como el presidente de la Escuela de Entrenadores tiene mis datos, licencia y llegan a manos de periodistas que no son ni licenciados, les pasan mis datos para dañar mi imagen, pues mi abogado deberá tomar medidas contra dichas personas.



¿Quienes le están causando este problema?

Es desde la Escuela de Entrenadores donde me están creando mayores obstáculos, no quieren colaborar y no quieren darme el periodo que se dan en todas las federaciones para homologar documentos. En unas será 90 (días), otras 30, lo que sea, pero tienen que dártelo. Es como que un médico viene aquí a trabajar y lo normal es que le den un colegiamiento provisional hasta que homologue el título en Honduras, pero aquí están que no dan nada provisional y en el Colegio de Entrenadores y la Federación me dijeron que me darían una licencia provisional mientras homologaba mis títulos.





¿Con el señor Garay es con el que ha estado en contacto?

Así es y hasta hoy no he recibido un mensaje de él que ha hablado con la Federación Española, pero desde el Colegio de Entrenadores han hablado con el subdirector de la Federación Española y les ha dicho que mis títulos son válidos y lo único que tengo que hacer es homologarlos.



¿El rumor que anda es que no está colegiado?

En ningún momento ellos (Federación Española) han dicho que yo no tenga título, ni que no esté colegiado, ni que haya dirigido en primera sin titulación como han dicho de mí. Yo estoy colegiado por la Federación Madrileña, mi cuota al día.



¿Usted se ha puesto en contacto con la Fenafuth?

Fuimos a la Federación, ellos miraron mis datos porque ahora lo están haciendo vía online y me dijeron que cuando la Escuela de Entrenadores aprobase que los ha visto, me colegiaran, pues ellos me darían la licencia que homologue mis títulos. Con el Colegio de Entrenadores hablé, no me pusieron ninguna traba y dijeron que encantados de colegiarme, pero llegué a la Escuela de Entrenadores y primero no me contestaban y antes de hacerlo filtraron información a otras personas como asistentes técnicos míos, preparador físico. No sé porque le llamaron a ellos y no a mí para decirme te falta esto o no.





¿Usted está trabajando junto al presidente del equipo para solventar esta situación?

Estamos trabajando en conjunto con don Gerardo (Martínez), su hermano don Denis (Martínez) que está desde Canadá y pendiente de mí y se lo agradezco, también el abogado del equipo. Esperemos que haya solución esta semana porque el sábado tenemos partido y sería el único país del mundo donde no den chance a nadie para presentar documentos homologados.



¿De no resolverse su situación al fin de semana qué hará?

No lo sé, pero me molestaría mucho y no sé habrá plan B, pero cuando se los dices el plan B, ya no les gusta y sueltan que si hay un código ético. Desde antes de llegar ya me habían advertido que me estaban haciendo la cama y cuando llegué más.