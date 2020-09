eSports: Los juegos de PS4 que se actualizarán gratis en la Play Station 5

Con el lanzamiento de las nuevas consolas de videojuegos por parte de Sony, la Play Station 5 y de Microsoft la Xbox Series X, muchas opiniones se generaron sobre la capacidad de estos nuevos dispositivos y las novedades que incluirán.

El cambio de generación de las consolas de videojuegos trae consigo nuevas funcionalidades y tendencias que esperamos lleguen para quedarse. Nuevas formas de juego, diferentes gráficas y muchas más modalidades.

Una de las más destacadas es que se dejará de pagar dos veces por el mismo videojuego, aunque lo juguemos en generaciones diferentes (algo que no pasó de PS3 a PS4). Es decir, te traemos la lista de los eSports que han confirmado su actualización gratuita de PS4 a PS5.

Cabe recordar que esta función también la podemos encontrar en el sistema de Xbox, donde se denomina “Smart Delivery”, mientras que el indicativo correcto para la consola de Sony es “PS5 Upgrade Available”.

Eso sí, no todas las editoras se han comprometido a dar respuesta a la fidelidad del usuario. Es por eso que destacamos los títulos de Control, Call of Duty: Black Ops Cold War o NBA 2K21. Porque no hablamos de retrocompatibilidad, sino de la posibilidad de acceder a la versión plena de nueva generación sin volver a pagar.

FIFA 21 es uno de los videojuegos que tendrá actualizació gratuita en la Play Station 5.

Juegos que tendrán actualización gratuita en PS5:

- Rainbow Six Siege

- Cyberpunk 2077

- Assassin’s Creed Valhalla

- Watch Dogs Legion

- The Witcher 3: Wild Hunt

- Far Cry 6

- FIFA 21

- Riders Republic

- Marvel’s Avengers

- Madden NFL 21

- Doom Eternal

- DiRT 5

- The Elder Scrolls Online

- WRC 9

- Immortals: Fenyx Rising

- Grand Theft Auto V

- Destiny 2

- Monster Boy and The Cursed Kingdom

- Kena: Bridge of Spirits

- Little Nightmares 2

- Hitman 3

- Call of Duty: Black Ops Cold War

- Control

- Dead by Daylight

- Borderlands 3

- NBA 2K21