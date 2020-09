El blog de Kawas: “Quedarse sin título para Olimpia marcaría un fracaso rotundo considerando el alto nivel de inversión”

Luego de tanto drama, conflictos y polémica la verdad que ha sido muy bueno volver a ver rodar el balón en nuestra Liga Nacional. Fueron seis meses sin fútbol. Demasiado tiempo diría yo. Son muchos días y muchas horas que pueden afectar de distintas maneras a los jugadores. Se pierde el ritmo y la condición. El futbolista puede verse impreciso, falto de técnica y fuera de forma. Sin embargo, estos elementos no saltaron a la vista en el juego UPN vs Motagua.

Este partido fue una agradable sorpresa y superó todas mis expectativas. El duelo tuvo cinco goles y muchísima dinámica. Se corrió bastante y se corrió durante los noventa minutos con intensidad. Pocas veces el duelo perdió ritmo y se generaron varias acciones de peligro, sobre todo por parte de los azules. Motagua por cierto fue muy superior y debió ganar con mayor tranquilidad. Por momentos, viendo el enfrentamiento, no parecía que los protagonistas habían estado poco más de medio año sin disputar un partido.

Iniciar bien para el equipo que dirige Diego Vázquez es un buen presagio de lo que podría ser el torneo para las águilas ya que este campeonato durará apenas tres meses y se disputarán 14 fechas en poco menos de 60 días. El que no inició bien no tendrá demasiado tiempo para corregir y levantar. No digo que Motagua ya es el campeón de este torneo. Solo digo que inició fuerte y con buen ritmo a pesar del tiempo prolongado sin actividad.

Esto nos lleva al duelo entre Real España y Olimpia que no tuvo buen ritmo, careció de calidad y claridad. Digamos que este juego estuvo más apegado a lo esperado considerando el largo espacio de inactividad. De los dos el que más lejos estuvo fue el Real España. Debe preocupar el hecho que la máquina no lograba enganchar más de 4 pases consecutivos. En ningún momento del partido llegaba a tener posesión del balón y no provocó peligro durante casi todo el duelo. Apenas un par de remates de Jhow y Darixon.

Olimpia sí tuvo la posesión, pero tampoco generó mayores oportunidades frente al marco de Buba. Lo que sí dejó claro es el amplio plantel con el que cuenta. El cuadro albo ha invertido a lo grande para que sobre y no que falte. Si ya en el Clausura anterior contaba con un equipo robusto no digamos ahora que realizó varias incorporaciones. Los albos lo quieren ganar todo. No sé si podrán, pero quedarse sin título del Apertura para Olimpia marcaría un fracaso rotundo considerando el alto nivel de inversión.

Los albos tenían mucho tiempo de no meter tanto dinero como lo están haciendo en estos momentos. Pareciera incluso que la pandemia en lugar de afectar sus finanzas las volvió más robustas. Porque mientras todos los demás ajustaron presupuestos, los merengues lo aumentaron. Veremos si les da el resultado esperado. Por ahora, en el inicio, dejaron escapar el triunfo sobre la hora ante la máquina. Tuvieron que conformarse con la paridad. Habrá que tomar el nivel pronto porque ya se viene el primer clásico con los azules en esa lucha por el liderato del grupo.

