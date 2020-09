Thomas Christiansen: "Qatar debería ser el favorito, seguido por Honduras y luego Panamá"

Luego del sorteo de la Copa Oro, los entrenadores de la diferentes selecciones han hecho sus propios análisis de los grupos. Thomas Christiansen, técnico de Panamá, no limitó y puso el favoritismo en Qatar.

A pesar del poco tiempo que tiene en tomar la riendas de la selección de Panamá, Christiansen mira el ranking Fifa y pone a Honduras como la segunda favorita del Grupo D.



"Es un grupo muy difícil, tenemos a Qatar que como invitado le da más fuerza al grupo. Si tenemos que mirar el ranking Fifa, pues Qatar debería ser el favorito, seguido por Honduras y luego Panamá. Aquí estamos para competir e intentar hacer un buen papel en esta Copa Oro que nos ilusiona a todos y en eso estamos", indicó.





El timonel de la escuadra canalera le consultó sobre las valoraciones específicas sobre Honduras y de la poca información que tiene dijo: "La última vez que participó en la Copa Oro no hizo un buen papel y ahora tienen una revancha, un momento para reestructurar el equipo y siempre ha sido un rival difícil para Panamá y así será en esta Copa Oro".



Y agregó: "Comente mis razones por la cual no puse a Honduras de primero, no es que sea inferior a Qatar, ni mucho menos, lo único que me he regido por la clasificación Fifa, ha sido lo único, pero futbolísticamente lo he dicho que Qatar, Honduras y Panamá estamos bastante parejos y será un grupo bastante duro y complicado para ambos".



Thomas deja claro que las fuerzas son parejas y ratifica el poco conocimiento de la Bicolor."Será un equipo difícil de debatir, es muy competitivo. Los equipos de la zona son muy parejos y saben que yo soy novato en el sentido de la selecciones y más en la zona donde estamos. Tampoco es que tenga demasiadas informaciones sobre Honduras, más que lo que he visto por la redes".





El técnico hispano-danés no escondió la limitaciones que ha tenido para poder trabajar con los futbolistas, ya que la pandemia del coronavirus les ha jugado en contra.

"Aquí tengo la idea de hacer microciclos y por una cosa u otra no lo hemos podido hacer. Estamos trabajando en ellos y el problema es la condición en la que nos podremos encontrar en los siguientes meses, ese es el mayor incierto que tenemos".



También se refirió a las prioridades que dará entre la Copa Oro o la eliminatoria. "Yo quiero competir de la mejor manera en todas las competiciones, no voy a dejar de de intentar hacer lo mejor en la Copa Oro y dejar lo mejor para el Mundial. El Mundial es un gran reto que tenemos por delante nuestro, pero también hacerlo bien en la Copa Oro es una obligación. Se pueden compaginar bien las dos cosas".





Además adelantó el cambio generacional en Panamá. "Hay algunos que tienen que dejar paso a gente nueva, es un proceso normal que lo tienes en todos los ámbitos y no será menos en la Selección, pero hay que saberlo gestionar bien en los tiempos. El prototipo de jugador panameño nos puede sacar de muchas situaciones difíciles".