Motagua, Olimpia y Marathón ya conocen fechas y horarios de sus partidos de Concacaf League

La Concacaf confirmó este martes el calendario de la la Concacaf League 2020. Motagua ya sabe qué día se medirá al Comunicaciones de Guatemala.

Los partidos de la ronda preliminar se jugarán del martes 20 al jueves 22 de octubre. Los Azules enfrentarán a los cremas el jueves 22 a las 8 de la noche.

El ganador de la llave entre las Águilas y Comunicaciones, avanzará al los octavos de final y se medirá al Alianza de El Salvador el día miércoles 4 de noviembre.

Las fechas de los juegos de Marathón y Olimpia

El Marathón se encuentra clasificados a los octavos y se medirá al ganador de la llave Independiente (Panamá) vs. Antigua (Guatemala) el día martes 3 de noviembre.

Olimpia también se estrena en esta fase. Su juego será el día jeuves 5 de septiembre contra el ganador del cruce FAS (El Salvador) vs. Managua FC (Nicaragua).

Los cuartos de final se jugarán del 1 al 3 de diciembre la ida y la vuelta del 8 al 10 del mismo mes.

La semifinales del 5 al 7 de enero de 2021 la ida y la vuelta del 12 al 14 de enero. La final del 19 al 21 la ida y la vuelta del 26 al 29 de enero.

El calendario de la ronda preliminar

Martes, 20 de octubre de 2020

6:00PM Arcahaie FC (HAI) vs Verdes FC (BLZ)

8:00PM CD FAS (SLV) vs Managua FC (NCA)

Miércoles, 21 de octubre de 2020

6:00PMCA Independiente (PAN) vs Antigua GFC (GUA)

8:00pm LD Alajuelense (CRC) vs Cibao FC (DOM)

Jueves, 22 de octubre de 2020

6:00PM CD Municipal Limeño (SLV) vs Forge FC (CAN)

8:00PM FC Motagua (HON) vs Comunicaciones FC (GUA)

El calendario de los octavos de final es el siguiente (hora del este y el club local aparecen primero):

Martes, 3 de noviembre de 2020

6:00PM Tauro FC (PAN) vs CD Municipal Limeño (SLV) o Forge FC (CAN)

8:15PM San Francisco FC (PAN) vs LD Alajuelense (CRC) o Cibao FC (DOM)

9:30PM CD Marathon (HON) vs CA Independiente (PAN) o Antigua GFC (GUA)

Miércoles, 4 de noviembre de 2020

6:00PM Deportivo Saprissa (CRC) vs CSD Municipal (GUA)

8:00PM Alianza FC (SLV) vs FC Motagua (HON) o Comunicaciones FC (GUA)

Jueves, 5 de noviembre de 2020

6:00PM Waterhouse FC (JAM) vs Arcahaie FC (HAI) o Verdes FC (BLZ)

8:15PM CS Herediano (CRC) vs Real Esteli FC (NCA)

9:30PM CD Olimpia (HON) vs CD FAS (SLV) o Managua FC (NCA)