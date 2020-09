Júnior García, el admirador de Sergio Ramos que salvó al Real España en el clásico ante Olimpia

Se corría el minuto 90+2, Olimpia estaba parecía que se llevaba la victoria ante Real España, pero en un centro de Mario Martínez al primer poste, apareció un juvenil debutante para conectar de cabeza y poner el empate definitivo 1-1.

El autor de esto fue Júnior José García Contreras, un defensor de apenas 18 años y originario de San Francisco, Atlántida, quien tuvo un debut soñado en un clásico y con gol.

Júnior desde pequeño mostró condiciones para el fútbol. Fue parte de la academia Tusus FC de Bonito Oriental, donde fue dirigido por Selvin Guevara, padre del jugador del Marathón.

Guevara fue quien lo llevó en 2018 a una prueba con Real España y Emilson Soto no dudó en abrirle las puertas del club. Ha estado en las categorías juvenil, Mayor, Reservas y ahora en la primera plantilla.

"Debutar es lo más grande que te puede pasar por la mente. Dar gracias a Dios por ello. Soy originario de San Francisco Atlántida, un lugar que represento con mucho orgullo", dijo en entrevista a Fenafuth en el inicio de la concentración de la Sub-20.

Júnior entró de cambio al minuto 67 por Jhow Benavídez y terminó siendo el héroe catedrático. Todavía no ha sostenido una charla a fondo con el técnico Ramiro Martínez, pero reveló las indicaciones que este le dio antes de entrar.

"Me dijo que si podía salir jugando que lo hiciera, si no, que despejara, que me concentrara, que era mi oportunidad y estaba para apoyarme".

Luego del encuentro en el Estadio Olímpico, en su teléfono recibió varias llamadas, pero hubo una que fue la más importante.

"Recibí llamadas de muchas personas que me han orientado, algunas importantes como la de mi mamá, que fue la que más esperé".

Admirador de Maynor Figueroa y Sergio Ramos

Júnior Se define como un defensor con muy buen juego aéreo. Es admirador de Maynor Figueroa, capitán de la Selección de Honduras, y a Getsel Montes.

A nivel internacional admira a Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, y un jugador que ha marcado goles importantes de cabeza en los últimos minutos.

Júnior se encuentra en Siguatepeque, trabajando con la Sub-20 de Reynaldo Tilguath, en el microciclo que termina este miércoles 30 de septiembre.

"Es un orgullo representar al país, algo que de chico lo imaginé, estoy por cumplir mi sueño", cerró la plática.