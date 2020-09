eSports: Among Us logra récord de descargas y jugadores en línea

Una de las grandes sorpresas de los eSports (Deportes Electrónicos) ha sido el videojuego Among Us, que sigue logrando récords este 2020.

En los últimos fins de semana, el juego de la compañía Innersloth llegó a de 3.8 millones de jugadores en línea, según uno de los desarrolladores de esta empresa en su cuenta oficial de Twitter.

Es importante tener en cuenta que ese número incluye jugadores móviles y aquellos en Steam, y que el juego es gratuito en dispositivos móviles. Pero no desvaloriza la enorme cantidad de usuarios.

El equipo de tres personas con sede en Redmond, Washington, lanzó Among Us en 2018 y su popularidad se ha disparado este año, durante la pandemia del coronavirus.

Gran parte de su viralización se debe a que creadores de contenido reconocidos en Twitch y otras plataformas, han compartido en transmisiones en vivo la manera de cómo jugar Among Us.

Forest Willard, programador principal de Innersloth, también reveló que el juego superó recientemente los 60 millones de usuarios activos diarios y pasaron las 100 millones de descargas entre todas sus plataformas, y la gran mayoría de ellos vienen en dispositivos iOS y Android.

eSports: Los juegos de PS4 que se actualizarán gratis en la Play Station5

En la plataforma de Steam, Among Us alcanzó el increíble número máximo de jugadores de 438 mil 524 usuarios, según SteamCharts. Eso pone el juego por todo lo alto junto con los grandes títulos como CS: GO, Dota 2 y PUBG.

Recordemos que Innersloth anunció recientemente que la secuela de Among Us quedaba cancelada, ya que el equipo trabajará para mejorar los servidores del actual juego y también agregar contenido nuevo para hacerlo más entretenido para sus usuarios.

Muchos famosos comparten en sus redes sociales cada vez que juegan Among Us.

¿Cómo descargar Among Us gratis?

Lo único que necesitas para descargar Among Us de forma completamente gratuita es un dispositivo iOS o Android. Es decir, un smartphone o una tablet que ejecute uno de estos dos sistemas operativos.

Una vez hayas descargado el juego, bastará con que abras la aplicación, elegir si quieres jugar de forma local (usando la misma red wifi) u online, y finalmente configurar o unirse a uno de los juegos ya creados.

Si tus amigos prefieren utilizar otro sistema diferente al tuyo (o Steam en PC), Among Us está disponible en todas estas plataformas.