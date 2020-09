Jürgen Damm rompe con las críticas y explica el porqué presumió su Lamborghini en redes sociales

Luego de provocar polémica por compartir una foto en redes sociales junto a su nuevo Lamborghin, el jugador del Atlanta United Jürgen Damm, salió al paso para defenderse y explicar el porqué lo hizo como parte de sus logros de superación.

El futbolista mexicano guardó lugar a través de su propia cuenta de Twitter para detallar todo en un video que dura dos minutos con cinco segundos.

En su primera intervención dejó en claro que "es un coche que siempre soñé tener desde niño y que gracias a Dios en esta etapa de mi vida lo pude sacar. Como muchos de ustedes saben, Estados Unidos hay muchas facilidades de pagos para obtener este tipo de coches. No fue por eso que lo hice".

Te puede interesar: Hazard vuelve a lesionarse en el Real Madrid

Mensaje completo

"Si hay un jugador que ha tratado de concientizar que tenemos que ahorrar e invertir bien nuestro dinero, soy yo. Siempre me ha gustado decirles que nuestra carrera es corta, hay que saber invertir y ahorrar bien nuestro dinero"

"Agradezco mucho a Dios porque me ha bendecido con una hermosa familia, mi esposa, mi hija y mis papás que me han ayudado a poner los pies en la tierra; y saber invertir bien en casas, apartamentos, locales, seguros de ahorro y de vida. He diversificado bien el dinero".

Ver video: El divertido "Reels" de Carlo Costly con su esposa

"El tema de sacar este coche en estos momentos no es porque despilfarrando o gastando el dinero en tonterías. Quería hacer este para comentarles esto. Siempre he inculcado a las nuevas generaciones estudiar. Terminé el colegio en el mejor de México, el colegio Alemán en donde todas las materias son en alemán e inglés. Estoy aprendiendo francés, terminé mi carrera de administración de empresa y estoy empezando la de comunicaciones. Siempre será importante seguirnos preparando y mentalizarnos que nuestra etapa post futbolista inicia a los 35 años y hay que saber que debemos hacer para seguir teniendo la calidad de vida que queremos".

Damm había causado controversia en el pasado tras presumir un Lamborghini en color azul en su cuenta de TikTok, pero esta vez sacó a la luz el suyo después de tanto esfuerzo, según lo que manifestó.