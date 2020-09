Orlando Ponce: Sin excusas, quedamos en un grupo cómodo en la Copa Oro y hay que ganarla

Luego de conocer los rivales en la primera fase de la Copa Oro, hay que enfocarse en hacer una buena preparación, con partidos preparatorios de exigencia y no con comparsas, con el objetivo de ganar por primera vez el certamen regional. Hasta ahora, ninguna selección de Centroamérica la ha ganado, pero no hay mal que dure 100 años.

El sorteo realizado en Miami, Estados Unidos, deparó como rivales en la fase de grupos a la selección de Qatar, anfitriona del próximo mundial, que igual participará en la Copa América; a Panamá, una de nuestras "bestias negras" en los últimos tiempos y a una de las seguras cenicientas del torneo, Granada.

Si hacemos el comparativo de fuerzas, la Bicolor hondureña es candidata, aunque usted que me lee no quiera asumirlo, por los complejos de siempre, a ganar el grupo, ya que no hacerlo o por lo menos escalar en el segundo lugar sería un rotundo fracaso y una amenaza fuerte al proceso.

Por más que nos quieran vender miedo los mismos de siempre, Qatar es una selección de escala intermedia en Asia, que figura abajo de Corea del Sur, Japón, Australia y Arabia Saudita, flechada por los analistas para no pasar ni la primera fase en el Mundial que serán anfitriones en un par de años.

En el caso de Panamá, su fútbol ha caído en la precariedad, con la cancelación del torneo de su liga local, en lo que resta del año, y ahora quedará a expensas de su amplia legión por el mundo, toda una incógnita sobre el rendimiento que tendrán los caballeros.

El hispano-danés Thomás Kristiansen tendrá que hacer "maravillas" en los meses que quedan para la Copa Oro y antes de eso en las eliminatorias mundialistas, cuyo destino hacia el mundial lo definirá entre marzo y junio 2021, después del frustrado proceso con el argentino Américo Gallegos.

Partiendo de todas las premisas, Honduras y Qatar son las candidatas señaladas para dirimir el primer lugar del grupo.

En el caso de Granada su papel será nuevamente el de cenicienta y seguramente volverá a recibir goleadas por los demás equipos o algunos de ellos, como el caso de Honduras que varias veces lo ha apabullado, en el mismo torneo.

Esta será la segunda copa en la que dirigirá el uruguayo Fabián Coito y tuvo que haber aprendido mucho de las dolorosas derrotas ante Jamaica y Curazao, que propiciaron ser eliminados con pena ajena en la primera fase, no obstante que en el cierre del cuadrangular se le ganara por goleada a El Salvador.

El proceso con partidos oficiales iniciará en junio 2021 con el pospuesto por segunda vez Final Fours, instancia en la que habrá que antagonizar en semifinales ante una temible nueva artillería de los Estados Unidos y de pasar ese obstáculo disputar la final con el vencedor de México y Costa Rica.

Luego vendrá la Copa Oro, en la que Coito ensayará con el once tipo y las alternativas para recambio con miras a las eliminatorias mundialistas, que si Montagliani no sigue jugando con las fechas, comenzarán para Honduras en septiembre 2021.

Será la última escala en el tren, me refiero a la Copa Oro, para los más longevos en la selección como Maynor Figueroa y Emilio Izaguirre, quienes dudo incluso finalicen como titulares en la eliminatoria mundialistas y no es que los considere jurásicos, pero los niveles de exigencia les podrían pasarla la factura.

Igualmente el torneo servirá de conejillo de indias para probar nuevas figuras y la consolidación de la guardia emergente, con futbolistas como Denil Maldonado, Carlos Pineda, Jonathan Rubio, Bryan Moya, Rigo Rivas, Douglas Martínez que nos deslumbaron en los partidos preparatorios pre-pandemia.

Toda esta cosecha de jugadores aún no ha sido puesta a prueba en partidos oficiales ante los "tigres del norte" y al denominado rey de Centroamérica, Costa Rica, por lo que asaltan las dudas en pleno final de septiembre.

La Bicolor enfrentará el 10 de octubre, en Comayagua, a la débil selección de Nicaragua y busca rivales para noviembre, en las dos fechas Fifa, con pocas cartas en la baraja, entre ellos el infaltable y despreciado el Salvador, devaluado por su poca trascendencia futbolísticas y no por infulas de superioridad de nuestra parte.

Ya es tiempo que los federativos hondureños gestionen y concreten con rivales de calidad y no con los mismas selecciones de siempre, sólo por unos cuantos dólares, sin importarles que a Honduras no le dejen ningún beneficio.

P. D. ¿Será que Fabián Coito lleva a la final de la Copa Oro 2021 a la selección hondureña o seguimos con la misma historia detrás del mito?