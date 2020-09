'Piojo' Herrera arremete contra el trabajo del 'Tata' Martino en la Selección de México

El actual entrenador del América, Miguel 'Piojo' Herrera tuvo fuertes críticas contra el trabajo hecho por el técnico de la Selección de México, Gerardo 'Tata' Martino, ya que no está de acuerdo con el tipo de entrenamiento que los futbolistas realizan en cada convocatoria.

"Escucho las declaraciones del Tata y dice que entrenó como entrenan los clubes, pues yo le diría que ninguno trabaja doble entrenamiento, en la fecha 12, ninguno. Es imposible que lunes y martes a doble turno les meta un buen trabajo, cuando si los llama para trabajar en el fútbol, no lo justifico porque a mí no me dejaron hacerlo (tener microciclos), pero al (técnico) extranjero le dan más bola. Ya los prestamos, que él piense que vamos a jugar el fin de semana", dijo el 'Piojo' al inicio de la entrevista.

Herrera aprovechó para referirse al tema de su portero, Memo Ochoa, quien no pudo jugar en la última fecha ante Cruz Azul por una sobrecarga muscular.

"Ochoa fue el único portero de selección que entrenó todos los días y yo a Memo le tengo un trabajo especial porque es un tipo de 35 años. Hay días que trabaja muy bien y otro más regenerativo. Lo voy llevando, pero él (entrenó) todos los días. Cota no trabajó por cierta situación; a Talavera no porque un defensa de Pumas tuvo un falso positivo y no entrenaron, entonces mis jugadores llegaron el jueves y me dicen 'estamos cansados', para preparar el partido del domingo y no trabajaron".

Sin quitar el dedo del renglón, Miguel Herrera hizo énfasis en que su molestia fue por el exceso de trabajo en el microciclo del combinado nacional azteca.

"Yo presto a mis jugadores para que entrenen, pero él dice que entrenaron igual que un equipo y ahí sí difiero, y no estoy peleando por prestar a mis jugadores a selección, siempre he dicho que la selección será primero que todo, pero si vamos a prestarlos, que él piense en la dosificación de los partidos".

La Liga MX se prepara para el regreso de la afición a los estadios de fútbol

Continuando con la crítica, el 'Piojo' manifestó específicamente lo que le molesta acerca de lo realizado por los jugadores convocados por el 'Tata' Martino.

"Lo que me molesta es que lleguen los jugadores y me digan que no pueden entrenar. Estoy seguro que el trabajo no fue dosificado. De los 26 jugadores que llevó, solamente ocho terminaron jugando. Jorge Sánchez estuvo a punto de que se me reventara, Henry igual terminó bajo de nivel. Yo le pregunto a Cruz Azul cómo terminaron Orbelín y Giménez".

Memo Ochoa estará de baja de 4 a 6 semanas luego de una lesión muscular.

Y siguió diciendo: "Está bien que trabaje, pero que nos regrese a los jugadores para poder trabajar con ellos y poder preparar un partido, y que lleguen con la fuerza para jugar los 90 minutos, no 40 o 60. Todos los equipos lo pasaron", acotó.

También solicitó mayor comunicación de parte del cuerpo técnico de la Selección de México con los equipos:

"No se ha acercado para preguntarnos cómo trabajamos, qué hacemos, pero él se está llevando tres o cuatro jugadores del América constantemente. Yo me molesté porque está por arrancar el partido contra Cruz Azul y viene Memo al vestidor y me dice 'no puedo, me acabo de desgarrar'. Por supuesto que salí caliente y pedí que valorara nuestro trabajo. Esas son las cosas que tienes que hacer como técnico nacional".

Finalizando, Miguel Herrera dio ejemplo de cómo era el trabajo cuando él estaba a cargo de la escuadra mexicana.

"Como técnico de la selección nacional yo tuve que ir a Guadalajara a discutir porque nada más me querían prestar dos jugadores. Y fue una bronca que me prestaran tres cuando yo quería cuatro y fui con cada club a pedir a los jugadores y tuve que prometer medio tiempo".

La revelación de Luis Montes sobre su renuncia a la Selección de México

Por último aseguró que su disposición con selección nacional siempre es abierta pero pide más valor al trabajo que realiza con América.

"No me quejo de los partidos, si tiene 10 partidos de aquí a lo que termina el año, yo le presto a los jugadores para que los vea. Y él sí trabajó lunes y martes e hizo fútbol el miércoles, pero no pensó que los jugadores iban a jugar el sábado o domingo también".