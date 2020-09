Técnico español Tony Hernández no podrá dirigir al Real de Minas de Honduras

Es oficial. El Colegio Nacional de Entrenadores de Fútbol de Honduras (Conefh), ha confirmado que el director técnico español José Antonio 'Tony' Hernández Pérez no podrá dirigir al Real de Minas en el Apertura-2020 de la Liga Nacional.

El Conefh ha sido claro, mientras el europeo no presente su título de técnico ante ellos, no podrá ser inscrito como el entrenador del conjunto que tiene como sede Danlí, El Paraíso.



Amparados en el artículo 44 de sus estatutos, el Colegio Nacional de Entrenadores aduce que Tony Hernández no se puede inscribir, ni remitir para una licencia federativa en la Fenafuth, esto porque no ha presentado las pruebas que lo avalan como entrenador.



Siendo así, el Real de Minas tendrá que encarar su primer juego de Liga Nacional el sábado ante la Real Sociedad con la ausencia de su técnico, el español Tony Hernández, que se ha mostrado insatisfecho con la situación.

"Me han puesto muchas trabas desde el comienzo por parte de la Escuela de Entrenadores, parece que tienen algún interés especial que yo no pueda dirigir y no pueda inscribirme en la liga hondureña", dijo a Diario DIEZ el español.

"También he de decir que la Federación, la liga y el Colegio de Entrenadores ha sido en todo momento bastante buenos conmigo, ayudándome en todo lo posible, pero la Escuela de Entrenadores me pone demasiadas trabas. Primero me pusieron una espera, luego otras. Me parece grave que la Escuela de Entrenadores con mis datos y con mi documentación la han filtrado a ciertos periodistas que no los considero periodistas y me gustaría saber si tienen el título por ser sensacionalistas", atizó el estratega en la misma nota que le brindó a este medio.

"Me han empezado a difamar y bastantes graves sobre mí y me han llamado fanfarrón por decir que adopto el sistema del cholismo. Yo no he dicho que sea Simeone, sino que soy afín a su sistema de juego y su filosofía", explicaba.



Asimismo, el español Tony Hernández pidió tiempo al Colegio de Entrenadores para poder homologar su título y que así lo dejen trabajar tranquilo con el Real de Minas.

LA RESPUESTA DEL REAL DE MINAS