Facebook inicia fusión entre Messenger y los mensajes de Instagram

Durante varios años se ha rumorado sobre la unificación de Facebook, que cuenta con tres de los servicios de mensajería más populares del mundo, y que inició con Messenger e Instagram Direct. El plan es integrar también WhatsApp en algún momento futuro.

Facebook anunció herramientas de integración entre esta app, Instagram y Messenger, de cara principalmente a sincronización y contenidos cruzados. La compañía acaba de anunciar una de las mayores novedades en los últimos años: Instagram y Messenger ya pueden cruzar mensajes.

Los usuarios de Instagram y Messenger podrán enviar mensajes desde las respectivas aplicaciones, una forma de hacer que las apps se integren más aún. De hecho, Facebook añadirá funciones de Messenger a Instagram para que sea "más Messenger", con novedades a nivel de stickers.

Instagram y Messenger, más cerca el uno del otro

El principal cambio lo sufrirá Instagram, que verá renovada su interfaz de mensajes directos. El ícono de 'Direct' pasará a ser el ícono de Messenger, y cuando abramos la conversación la interfaz será mucho más similar a la de Messenger.

Llegarán así más opciones a nivel de personalización, con multitud de temas para la conversación, stickers con nuestros selfies, reacciones personalizadas, la opción de ver contenidos con usuarios de Messenger y, lo más importante: conversaciones cruzadas entre las dos plataformas. Si estás en Instagram podrás hablarle a un contacto de Facebook que esté usando Messenger y viceversa.

En el caso de Instagram se podrá personalizar el color de las conversaciones como en Messenger. También reaccionar a mensajes con emojis a modo de cómo lo hace Messenger o si se prefiere directamente contestar a mensajes específicos.

Además se podrá enviar un mensaje con efectos animados. También hay mejoras en la privacidad para escoger quién puede y quién no enviarte mensajes, así como cambios para mejorar la gestión de las cuentas bloqueadas

Facebook comunicó que estos cambios los están implementando de momento tan sólo para algunos usuarios y de algunos países. Esperan que pronto puedan expandirlo a todos los usuarios a nivel global.

Los usuarios de Instagram podrán escoger si actualizar a esta nueva funcionalidad o no. Al estar disponible aparece un mensaje que explica de qué se trata y es a elección del usuario actualizar o no actualizar por ahora. Se puede escoger no sincronizar sus mensajes entre Instagram y Messenger, aunque no queda claro por cuánto tiempo.

Si Facebook ha apostado por crear esta unificación, tarde o temprano forzará a todos los usuarios a entrar en ella.

El plan de Mark Zuckerberg anunciado con antelación

Todo esto forma parte del plan de Mark Zuckerberg de tener una plataforma unificada como ya anunció en 2019. Previamente hemos visto algún que otro amago para hacerlo, aunque aquí hay dos puntos importantes que frenan el proceso.

El primero de ellos es la dificultad de integrar plataformas distintas en su fundación, en este caso WhatsApp frente a las otras dos. De ahí que primero hayamos visto la unificación de Instagram y Messenger, ya que WhatsApp no es multiplataforma.

Por otro lado, queda por ver qué opinan los reguladores de diferentes países sobre eso de tener un único y gigantesco servicio de mensajería.