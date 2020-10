EN VIVO: México está goleando a Guatemala su primer amistoso tras la pandemia de covid-19

La selección de México está goleando 3-0 a Guatemala en el estadio Azteca en el primer amistoso de ambas escuadras post pandemia del covid-19.

El Tri ha tenido un partido tranquilo. Sus tantos los marcaron Henry Martín al 6, Orbelin Pineda al 28 y Francisco Córdova al 36.

Alineaciones iniciales:

México: H. González, L. Rodríguez, C. Salcedo, C. Montes, L. Romo, O. Pineda, J. Gallardo, F. Córdova, H. Martín, C. Rodríguez y C. Antuna. DT: Gerardo Martino.

Guatemala: R. Jérez, C. Gallardo, G. Gordillo, J. Pinto Samayoa, A. Galindo, J. Aparicio, M. Dominguez-Ramirez, L. De León, S. Robles, A. Lopéz y L. Martínez. DT: Amarini Villatoro.