La Escuela de Entrenadores de España responde y afirma que Tony Hernández sí puede dirigir en Honduras

Luego que el Colegio de Entrenadores de Honduras anunciara que "no se registrará" ni "emitirá documentación para Licencia Federativa" al técnico del Real de Minas, José Antonio Hernández, ya que no presentó "título que lo avale" para dirigir en Honduras, la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE) respondió y confirma que sí puede dirigir.

"No podemos estar de acuerdo cuando la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de Honduras, dice: “El señor José Antonio Hernández Pérez a la fecha NO ha presentado su título de entrenador de fútbol equivalente a la Licencia A de Honduras, razón por la cual no se puede hacer la inscripción como entrenador y no está habilitado para dirigir en la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras”, explicó CENAFE.

Y agrega: "Esta afirmación, NO es cierta, pues el titulo que dispone el Señor José Antonio Hernández Pérez, es el técnico deportivo grado medio NIVEL 2, equivalente en Europa a la licencia UEFA A y por tanto a la Licencia A de Honduras. Cabe destacar que los documentos se van a presentar en el día de hoy (jueves) apostillados. Por tanto, nada impide habilitar al entrenador español en la liga nacional profesional de Honduras. Lo contrario, conllevaría un conflicto diplomático entre España y Honduras por incumplimiento este último del convenio de La Haya, no reconociendo las titulaciones que firma nuestro rey de España, D. Felipe VI".

La respuesta al colegio de Entrenadores llegó de parte de D. Miguel Ángel Galán Castellanos, Presidente de CENAFE y candidato a la Presidencia de la Real Federación de Fútbol de Madrid.

"No obstante, si bien es cierto que en España el entrenador español Nivel 2, puede dirigir en Regional, también lo puede hacer en categoría nacional como entrenador segundo. Pero es que la titulación A de Honduras en España solo permite entrenar hasta regional porque es solo equivalente a la licencia UEFA A y al técnico Deportivo Grado Medio Nivel 2, en consecuencia, un entrenador español técnico Deportivo Grado Medio Nivel 2 (UEFA A) puede entrenar en Honduras sin la necesidad del titulo de técnico deportivo grado superior Nivel 3 (UEFA PRO)".

Asegura que la denegación arbitraria de la tramitación de la licencia de Tony Hernández sería "como un acto discriminatorio" y reconocen que la migración del técnico español es un fenómeno nuevo.

Además, solicitó en el escrito de 16 páginas la tramitación de la licencia para que Hernández pueda ejercer el sábado ante Real Sociedad.

"Es por todo lo expuesto, que SOLICITAMOS, que tramiten la licencia de entrenador de fútbol a José Antonio Hernández Pérez con el Club Deportivo Real de Minas, o en su defecto, una habilitación provisional para que pueda ejercer este próximo sábado día 3 de octubre de 2020, mientras se resuelve esta controversia entre ustedes y el Gobierno Español", cierran.

Lo que dicen sobre la Licencia Nivel 2 de Tony:

- El Título de Técnico Deportivo de Grado Medio (Nivel 2) faculta para entrenar a todos los equipos federados y selecciones de ámbito autonómico de fútbol.

- El Título de Técnico Deportivo Grado Medio (Nivel 2) es equivalente a la Licencia UEFA "A".