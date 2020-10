Mariah Carey reveló detalles íntimos de lo que vivió con Derek Jeter, el ex Yankees

La famosa cantante estadounidense Mariah Carey, una de las más sexys y adoradas de la última época, no se ha guardado mucho cuando ha decidido hablar sobre la relación sentimental que mantuvo con la estrella del béisbol Derek Jeter.



En un capítulo de su libro de memorias 'The Meaning of Mariah Carey' (El significado de Mariah Carey), en el que Mariah Carey cuenta que "con 12 años mi hermana me drogó y trató de venderme a un proxeneta", la cantante relata que conoció a Derek Jeter en 1997... y que el mito de la MLB no le cayó muy bien.



Cuenta también que la relación entre ambos fue mejorando a tal grado que los dos sientieron algo uno por el otro. Carey habla sobre el primer encuentro que tuvieron. Fue "un beso cálido, lento y embriagador", mismo que sirvió a Mariah Carey de inspiración para su canción 'The Roof'.



Mariah Carey y Derek Jeter llevaron su íntima amistad en secreto y sin mantener relaciones sexuales, ya que, según cuenta la cantante "ninguno de los dos quiso degradar nuestro romance con un engaño en mi matrimonio".





Ya cuando la cantante Mariah Carey se divorció de Tommy Mottola, actual esposo de Thalía, el romance entre la famosa cantante y el expelotero de los Yankees de Nueva York pasó a otra dimensión.



"Todo era tan nuevo y dulce, hasta la suave textura de su piel bañada en miel. Así era como se suponía que debía sentirse", explica Mariah Carey según publica 'TooFab'.

LO ÍNTIMO DE MARIAH CAREY Y DEREK JETER

Y siguió contando detalles. Mariah Carey definió su primera relación sexual con Derek Jeter como "muy sensual" y confesó que el jugador de béisbol fue "el segundo hombre" con el que se acostaba.



"Derek Jeter fue un amor en mi vida, no el amor de mi vida", afirmó la hermosa cantante de Mariah Carey de ya 50 años de edad. El romance con la leyenda de los Yankees fue efímero; duró nada más un año, de 1997 a 1998.