El blog de Kike Lanza: Enfrentar a Qatar es como un juego amistoso de lujo y gratis

La Copa Oro es la máxima competencia de la zona de Concacaf. Es como nuestro “mundialito” en CONCACAF. Para mí esta competencia es algo muy emocionante, pero sobre todo nostálgica. Con el permiso del “barba” será mi octava Gold Cup con cobertura para Fútbol de Primera. Porque nostálgica... muchos buenos compañeros, colegas y amigos en el camino. Mucha banda querida en EEUU y Centroamérica.

La edición 2021 promete, además de un nuevo formato, mucho buen fútbol con la evolución de algunas seleccionases del caribe y la inclusión de la enigmática representación de Qatar, selección del país sede de la Copa del Mundo 2022.

Casi siempre con los invitados...

Honduras casi siempre en la Copa Oro enfrentó a las selecciones invitadas. En 1996 pudo enfrentar a Brasil por el grupo “B’, del resultado no hablemos. En la edición 2000 tocó enfrentar a Perú y los recuerdos no son buenos por como concluyó el partido para muchos compatriotas en Estados Unidos.

En 2021 Honduras enfrentará por el grupo “D” a la selección de Qatar. Desde mi punto de vista será una experiencia fantástica para uno como prensa. Conoceremos a la selección anfitriona del próximo mundial. Pero lo más importante, la experiencia que le dejará a Fabián Coito y a los muchachos enfrentarla en plena eliminatoria.

Creo que el fútbol asiático ha tenido una mejoría bastante significativa, su infraestructura es de primer mundo y existen muchas escuelas de fútbol dirigidas por portugueses y brasileños que sustenta, al menos en Qatar, su evolución en fútbol. Como sea enfrentar a la anfitriona del mundial te dejaró mucho foco, motivación para buscar una clasificación a la Copa Mundo y además, la enigmática experiencia.

La selección qatarí cuenta con jugadores que participan en la liga local. Algunos jugadores naturalizados: el argelino Khoukhi, el francés Karim Boudiaf, el portugués Ro’-Ro’, Al Rawi es iraquí y Mohammed Muntari de Ghana. Cuentan con muy pocos legionarios, uno de ellos Ahmad Doozaddeh del Leonesa Cultural de la segunda división de España. Su director técnico es Félix Sánchez desde el 2017 y con el que tienen una planificación para la Copa del Mundo.

Qatar también jugará la Copa América 2021

Invitada a la Copa América también será rival de Perú, Ecuador, Brasil, Venezuela y Colombia por el grupo “B” un mes antes de la Copa Oro.

Esto dará mucha vigencia y valor al enfrentamiento contra Honduras. Es como un juego amistoso o de preparación gratis. Jugar contra una selección asiática cuesta mucho dinero. Las distancias encarecen ese tipo de partidos.

Entonces es una oportunidad inmejorable de aprovechar la enseñanza que puede dejar este partido, que la fortuna nos presentará en el 2021 en plena eliminatoria.

El fútbol asiático es muy rápido, son jugadores que piensan muy rápido y cuentan con una técnica natural exquisita. Qatar nos evidenciará en el mes de julio 2021 en el marco de la Copa Oro, y eso vale mucho Oro. Estoy seguro que para Coito este juego será ideal y es como un partido soñado.

Panamá no me apetece

Hace unas horas realicé un contacto para mi buen amigo Julio Shebelut, uno de los grandes periodistas deportivos de Panamá. En el programa el Batakazo, comenté que Panamá no me apetece como rival de Honduras.

Es muy claro, Panamá se convirtió en los últimos ocho años en la bestia negra en Centroamérica de la Bicolor. Los panameños hace mucho dejaron de ser los que se comían 4 o 5 en cada parada contra Honduras.

Hoy por hoy se paran con muchos “huevos” y “descaro” en cada partido contra nosotros. Parece que le “hincha” la simple razón de enfrentarse con Honduras. Esperan ese partido como el del año porque saben que casi siempre sumarán. No me gusta y no me trae buenos recuerdos Panama.

Granada, uno más, pero cuidado....

Los caribeños han sido equipos fáciles para Honduras, excepto Jamaica y Trinidad y Tobago. Un par de sorpresas como la que pasó contra Guadalupe con, Algloma incluido. Habrá que tener el cuidado para no tener más sorpresas.

El grupo “D” no es el más cómodo para Honduras en la búsqueda de volver a instancias de honor en la Copa Oro el próximo año. Panamá será la selección a vencer para tratar de asegurar un puesto clasificatorio. Qatar será un rival protegido en la competencia y habrá que cargar con ese tema más allá de que seas cabeza de grupo. Granada será la comparsa de todos.

En la edición 2015, Honduras fue un desastre en manos del “Innombrable” JL Pinto. Para las ediciones 2017 y 2019 Honduras sumó tres competencias sin pasar de la fase de grupos. Algo que califico como rotundos fracasos y presentaciones ridículas.

Fabián Coito tendrá con mayor tiempo al mando de la Bicolor una misión bastante exigente. Por lo menos deberá igual las presentaciones que dejaron Suárez y Rueda. Tiene a su lado a alguien que lo puede ir guiando por los buenos caminos, Miguel Falero. El colombiano conoce la zona y además conoce también lo que significa la Copa Oro para nosotros.

