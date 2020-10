El Bayern Munich y Lewandowski arrasan con todo en los Premios UEFA 2020

El atacante polaco Robert Lewandowski, que guió con sus goles al título europeo al Bayern Munich, fue elegido mejor jugador UEFA de la pasada temporada, un trofeo especialmente prestigioso este año 2020 en el que no se concede el Balón de Oro.

En el fútbol femenino, la danesa Pernilla Harder, traspasada recientemente del Wolfsburgo alemán al Chelsea inglés, fue la elegida como la mejor del curso europeo 2019-2020.

Lewandowski, que se impuso igualmente como mejor atacante, ganó así el pulso a su compañero y arquero del Bayern Manuel Neuer, elegido el mejor portero.

Ver: Los crueles memes que dejó el sorteo de la Champions League

El otro finalista era el mediocampista Kevin De Bruyne (Manchester City).

"Ganar este trofeo me genera un sentimiento increíble. He trabajado muy duro", celebró el artillero polaco, que sucede en el palmarés al defensa holandés Virgil Van Dijk (Liverpool).

Lewandowski fue el máximo anotador de la última Liga de Campeones, con 15 dianas, y también terminó en lo alto de la tabla de máximos anotadores en la Bundesliga, con 34 tantos.

Su premio se suma a su impresionante 2020, en el que ha ganado cinco títulos con el Bayern Munich, que además de conquistar la Bundesliga y la Liga de Campeones se llevó el triunfo final en la Copa de Alemania, la Supercopa de Europa y la Supercopa de Alemania. Ese último, el miércoles con un triunfo 3-2 sobre el Borussia Dortmund.



Lewandowski y el Bayern se llevaron todos los premios de la UEFA este 2020.

Lewandowski, llegado al Bayern en 2014 desde el Borussia Dortmund, ha sabido además no solo deslumbrar con sus goles, sino que el año pasado dio además seis asistencias a sus compañeros en la Liga de Campeones.

Fue además decisivo en las rondas finales de la Champions, con tres tantos ante el Chelsea en octavos, uno en el histórico 8-2 ante el Barcelona en cuartos y otro en semifinales ante el Lyon.

El premio UEFA es especialmente relevante este año ya que el Balón de Oro, por primera vez desde 1956, no se entregará debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que ha perturbado las competiciones en todo el mundo. La suerte de los premios FIFA The Best está en el aire.

LOS PREMIOS UEFA

Mejor jugador del año: Robert Lewandowski (POL, Bayern Múnich)

Mejor jugadora: Pernille Harder (DEN, Wolfsburgo/Chelsea)

Mejor entrenador en fútbol masculino: Hans-Dieter 'Hansi' Flick (GER, Bayern Múnich)

Mejor entrenador en fútbol femenino: Jean-Luc Vasseur (FRA, Lyon)

OTROS PREMIOS

Mejor arquero: Manuel Neuer (GER, Bayern Múnich)

Mejor defensa: Joshua Kimmich (GER, Bayern Múnich)

Mejor mediocampista: Kevin de Bruyne (BEL, Manchester City)

Mejor atacante: Robert Lewandowski (POL, Bayern Munich)