Cristian Moreira: "Quedar campeón con Marathón es uno de mis sueños y de mi familia"

El defensor del Marathón, Cristin Moreira se reporta listo para el debut este sábado ante Honduras Progreso en el Humberto Micheletti y cuenta sus expectativas con los verdes.

¿Está listo para debutar con Marathón Ryduan, el hijo de Martín Palermo? Te lo contamos

"Las expectativas son claras; quedar campeón con el club, que es uno de mis sueños y se mi familia. Ya estamos motivados para lo que se viene. Hicimos una buena pretemporada, ya listos para lo que viene el sábado", inició contando.

Moreira vino procedente de Costa Rica, donde jugaba en un clima fresco, dice que ya se encuentra adaptado al calor de San Pedro Sula."Me adapto a cualquier clima porque soy de la costa".

Juega como defensa central, pero Héctor Vargas lo ha utilizado en esta pretemporada como lateral por izquierda.

"Me siento bien jugando de central con perfil izquierdo. También el profe me ha utilizado de lateral izquierdo, pero me gustaría más jugar en la defensiva de perfil izquierdo".

Se declara admirador de Maynor Figueroa y Yobani "Zancudo" Ávila, dos jugadores de perfil zurdo. Además, ya tiene claro lo que quiere Vargas de los defensores.

"Ya trabajamos con Bryan Jhonson, Michael Osorio y Mathías Techera. Ya tenemos todos los movimientos, estamos claros en lo que tenemos que hacer".

Su mensaje a la familia verdolaga

Cristian Moreira dice que la plantilla del Marathón ya espera con ansias el pitazo inicial.

"Estamos superpreparados para el campeonato. Estamos para quedar campeones. Hemos trabajado súper bien, todo estamos motivados, estamos para competir y quedar campeones", recalcó.

Cerró la plática con los medios con un mensaje para toda la afición verdolaga.

"Esperen mucho de mí, voy a dar todo por los colores. Desde niño he sido Marathón y mi familia también. El amor por este escudo esta en pie. Esperen mucho de mí y primero Dios podamos quedar campeones este torneo", concluyó.