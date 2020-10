Javier Portillo: “El fútbol no es de edades, todavía puedo competir con uno de 17 o de 20”

Javier Portillo fue uno de los jugadores que dio conferencia de prensa en Olimpia. El zurdo volvió a vestir la camiseta del conjunto merengue teniendo minutos en el ocaso del duelo contra Real España.

Portillo considera que puede competir en el puesto con cualquier joven ya que el fútbol no es de edad, sino de calidad.

Asimismo se refirió a la situación de Germán 'Patón' Mejía, pieza merengue que estando en Estados Unidos la última semana jugó un partido en liga burocrática.

SU RE-DEBUT: “Me sentí muy bien, estaba emocionado por volver a vestir la camisa de Olimpia, si me dan cinco o diez minutos está bien, no podemops evaluarnos en 10 minutos. Íbamos con todas las ganas del mundo y ahora toca prepararnos para lo que viene”.

EL EMPATE: “Nosotros manejamos el partido e incluso hoy vimos el juego, estamos convencidos que vamos por buen camino. Duele que nos empaten en el último minuto, me quedo tranquilo sabiendo que hicimos cosas importantes y tenemos que aprender de los errores”.

OLIMPIA DE TOSELLO AL ACTUAL: “No miro ninguna diferencia porque este grupo está claro en lo que quiere, con Tosello nosotros entramos a la liguilla de terceros me acuerdo, el grupo está claro en que la exigencia es grande, nosotros estamos para pelear títulos”.

TEMA DEL PATÓN MEJÍA: “Todos nos equivocamos, como grupo tenemos que apoyar a todos los compañeros con lo que suceda, el capitán Ever y los demás compañeros le hemos brindado el apoyo. En lo personal le diré que todos nos equivocamos y 'Patón' es un jugador importante para el equipo, él esta trabajando con nosotros, está acuerpado por los jugadores. Es un jugador importante para el equipo”.

SU EXPERIENCIA: “La experiencia que hemos requerido nos permite que hable con todos los compañeros siempre y cuando no se le falte el respeto, con Marvin Bernardez me tocó y ahora lo tendré de compañero. En Vida lo estaban despidiendo a cada rato y me tocaba hablar con Osman Vélez para que lo dejaran, nosotros damos consejos para que puedan rendir. Algo van a aprender de lo que hagamos lo mayores”.

AGRADECIMIENTO CON TROGLIO: “Le agradezcfo al profe Troglio porque está cargando con la edad de él y con mi edad (risas), super agradecido con él. En otra circunstancia le sacaría mi librito ya que el fútbol no es de edad, todavía puedo competir con uno de 17 o de 20. La verdad que yo estoy agradecido con Dios porque me da la fortaleza”.