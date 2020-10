Brandon, el zurdo con sangre hondureña que anhela jugar en Europa y ponerse la camisa de Honduras

Su lugar de nacimiento está marcado en la ciudad de Brentwood, Estados Unidos, pero por sus venas corre sangre hondureña y también la pasión por el fútbol, un deporte que lo ha llevado a destacar en su escuela y que ahora lo tiene soñando en grande.

Nació un 17 de febrero de 2002, justo unos meses antes que Ronaldo la rompiera en el Mundial de Corea y Japón. 18 años después, Brandon Yanes está listo para escribir su propia historia en el fútbol, aunque sabe que tiene un camino duro por recorrer.

Todo comenzó desde los cuatro años gracias a su papá Eugenio, un hondureño apasionado por el soccer, nacido en La Paz y quien disfrutaba jugar con su hijo en el patio de su casa. Hoy lo sigue a todas partes, es su aficionado número uno.

DE DEFENSA A GOLEADOR

Hasta hace algunos años, Brandon jugaba como defensa central en la Brentwood NY High School donde recién acaba de egresar, sin embargo en la última etapa su entrenador lo probó como delantero y descubrieron a su principal goleador.



Brandon recién se graduó en la High School de Brentwood y todos los logros los comparte con su familia y sus compañeros.

Este chico estadounidense, quien tiene como madre también a una hondureña nacida en Olancho, se destaca no solo por sus goles, además es un gran asistidor, potente pegada de zurda, excelente técnica y buena visión de cancha.

“Me gusta jugar como mixto y delantero, como un falso 9. Lo mejor que tengo, siento yo, es ser asistidor, buscar a mis compañeros”, nos cuenta Brandon mientras se prepara para ir a entrenar después del largo parón debido al Covid-19.

Ganador de un MVP en 2015 cuando tenía 13 años en una competencia entre todas las escuelas de la ciudad de Breentwood y también figura para que su institución lograra en 2019 un título a nivel nacional por primera vez, Brandon también puede sentirse orgulloso de ganar cuatro copas con el Brenttwood Soccer Club en el Nation Premier League (NPL)

¿HONDURAS O ESTADOS UNIDOS?

Ahora la ilusión de este gran hincha del Arsenal de Inglaterra es poder ser no solo un ingeniero mecánico, sino también un futbolista profesional; su mirada la tiene puesta en Europa. “En unos cinco años me veo jugando a ese nivel”, nos comenta Brandon con su perfecto español.

La gran pregunta que nunca falta en estos casos de doble nacionalidad. ¿Si le toca escoger alguna vez, jugaría con Honduras, la tierra de sus padres, o con Estados Unidos, su país de origen? Brandon los tiene claro.

“No es fácil, desde que estaba chiquito sufría mucho porque mis papás me decían bromeando; -elija uno- y yo llorando. Me gusta Honduras porque siento que hay más pasión por el fútbol”.



Brandon Yánez junto al chileno "Jimmy" Carrillo, uno de los entrenadores que lo ha formado durante estos años.

Brandon ha visitado en varias oportunidades Honduras y hay algo que lo vuelve loco. “Lo que más me gusta es la comida porque no es congelada. Mi mamá me hace baleadas, enchiladas, sopas..”.

Admirador del juego de Metzul Otzil, Griezmann y Gareth Bale porque ve en ellos reflejado su estilo de fútbol, Brandon también ve los partidos de la Selección de Honduras y ha sido seguidor de Carlo Costly, Carlos Pavón, Wilson Palacios, Maynor Palacios, Boniek García, Emilio Izaguirre y “Muma” Bernárdez”.

Mientras avanza en sus estudios universitarios, el hijo de Eugenio y Elizabeth no pierde de vista cumplir pronto su anhelo de entrar a una cancha como un futbolista profesional...