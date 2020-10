Ramiro Martínez sobre Troglio: "La verdad que me honra con su amistad porque es un grande"

Follow @GustavoRocaGOL

Ramiro Martínez es un técnico que evita la polémica y que le gusta hablar de su equipo, el Real España. Esta vez, en conferencia de prensa virtual, ha confeso cómo nace la amistad con Pedro Troglio, técnico del Olimpia.

El técnico charrúa de la máquina reconoció que la fina amistad que mantiene con el estratega argentino no se dio aquí en Honduras, sino por un amigo en común que ellos tienen.

A su vez, comentó sobre la preparación que el equipo está teniendo de cara a la seguidilla de juegos que se le vienen, sorprendió al decir que el partido ante el Olimpia estaba incluido en el esquema de juegos de preparación.

LO QUE DIJO EN CONFERENCIA:

La preparación: "Nosotros aprovechamos los tiempos, incluyendo el partido del Olimpia dentro del marco de la preparación final para lo que se viene ahora, la seguidilla de partidos, el juego de Olimpia estaba includio en este marco preparativo, lo vamos a terminar mañana. Así estaba planificado este regreso, esperamos encontrar nuestra mejor respuesta y versión para la seguidilla de partidos".



Alabó a sus jugadores: "Los muchachos están bien, lo demostraron ante Olimpia al minuto 93 con uno menos buscando siempre el marco, en estos días más de preparación vamos a ajustar alguna cosita más para este partido ante Platense".



El plantel del Real España ¿ajustará?: "Nosotros por nuestra cabeza pasa ser elmejor de los papeles y estar en la definición del campeonato. La evaluación que tuvimos después del partido ante Olimpia es buena en montón de easpectos, evidentemente hay cosas a corregir y que estaban previstas. Estamos satisfechos y conformes, tratando de aprovechar el tiempo para ir creciendo".





Convocados a la selección: "Por un lado es felicidad tener cuatro jugadores en la selección mayor, obviamente es una merma que nos genera en nuestro poderío deportivo, ya compaginado todo, supurpuesto una cosa de la otra, coincidimos que no es lo que favorece al desarrollo normal de los trabajos como al de la selección, pero ya está, hay que sobreponerse a eso, son bajas a suplir pero son oportunidades que son para los compañeros que se quedan aquí de poder tener minutos y la posibilidad de mostrar su juego y ponerse al servicio del equipo, las reglas estaban claras y tenemos que afrontarla".



Pedir reprogramación de juegos: "Es una posibilidad que ni siquiera la hemos conversado, estamos esperando el desarrollo de estos días de trabajo y la condición sanitaria del resto de los jugadores con los que contamos, no estaría en nuestros planes si no surgiera mayores inconvenientes, pero de haberlos, la posibilidad es muy a tener en cuenta, no estoy seguro ni pretendería utilizarla, pero de llegar el caso se manejará cuáles son las mejores versiones para nosotros".

Carlos "Chapetita" Mejía apareció como volante derecho con el Real España. Llegó procedente del Atlético Choloma.



Sobre su amistad con Pedro Troglio: "Es una relación que nace por un amigo en común que es Rubén Navarro, un jugador otrora muy valioso uruguayo que jugó con Pedro en River argentino, de ahí viene el conocimiento y el nexo, con Pedro aquí hemos reafirmado la amistad, primero que nada de colega a colega, segundo con el tema personal que fue creciendo con las muestras que da él de caballerosidad, humildad y grandeza tratándose de un jugador y técncio de mucho recorrido, son las características que destaco de Pedro, conversamos lo normal que conversan dos técnicos y dos amigos con la broma de por medio pero siempre en un ábito de mucha lealtad, respeto y de muchísima valoración de lo que hace el otro, esas cosas que existen entre colegas y de personas de bien. Tratar también de mandar un mensaje de tranquilidad y mensaje de que todo vaya por la senda que debe ir, creo que nosotros lo que estamos al frente somos los primeros que debemos mandar estas señales. La verdad que me honra con su amistad porque es un grande".

El debut de Carlos "Chapetita" Mejía: "Nosotros quedamos satisfechos con el rendimiento de Carlos, poniendo en la balanza que era su debut y que era la primera vez que jugaba en primera división y qué partido... en un clásico, contra el equipo más poderoso de Honduras, con una situación de venir de estar parado seis meses y tener que debutar de esa manera, habían muchos ingredientes que podrían haber hecho que su rendimiento no fuera muy bueno, sin embargo, considero que estuvo a la altura, que lo hizo con muchos más aciertos que errores y nos mostró unas aptitudes que albergan a pensar en un futuro muy promisorio en cuanto a su carrera".