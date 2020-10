Bayron Méndez a sus críticos: "Dentro del terreno de juego, ahí es donde se me puede evaluar"

Bayron Méndez compareció este día en su primera conferencia de prensa como nuevo jugador del Motagua. La 'pulga', mediante la rueda de prensa virtual, no quiso dar detalles de cómo se fraguó su llegada a las águilas.

Asimismo, le restó importancia a las críticas que ha recibido por su llegada al equipo emplumado. Sobre cómo lo han recibido, dijo. "Muy bien, gracias a Dios que estoy aquí. El cuerpo técnico y los jugadores me han tratado bien en estos primeros días".



Consultado sobre cómo se dio su arribo al Motagua, dijo. "No hay mucho que explicar, ya estando aquí no hay que dar tanta pregunta y tanta respuesta a lo que pasó, ya estoy aquí y ahora a aprovechar el momento".



Bayron Méndez, oriundo de Campo Cazenave, juridicción de La Lima, Cortés, sabe que este fichaje por el Motagua es como una segunda oportunidad en el fútbol: "Estar en los equipos grandes no es de todos los días, hoy se me presenta esta oportunidad y quiero venir a aportar el poquito que uno sabe y tratar de aprovechar el momento ya que se está dando esta nueva oportunidad".





Una vez abordado por las críticas que ha recibido, fue claro. "Aquí no hay mucho que hablar, en este tipo de casos uno tiene que retribuir esos comentarios dentro del terreno de juego y al final es ahí donde se me puede evaluar. Las metas trazadas que tengo hasta ahora es hacer un buen torneo, estar dentro de la cancha y aportar en todo lo que se pueda".



Al ex Olimpia, Platense, Juticalpa FC y Real Sociedad le consultaron qué le prometía a la afición del ciclón azul. "A este punto no estoy para hacer promesas, simplemente hacer bien mi trabajo, cada chance que se me de hacerlo de buena forma y lógicamente pues, todo eso que se ha dicho uno lo pueda compensar para bien, vine a dar el máximo para poder sumar y a ser campeón porque al final esto es lo que se exige en los equipos grandes".



Una vez salido de los tocoeños, donde se especuló que el club le quedó debiendo dinero, argumentó que no espera nada. "No estoy esperando porque fue un paso rápido por la Real Sociedad, de igual manera, ya estoy aquí y tengo que pensar solamente en el Motagua".





Diego Vázquez lo ha fichado para utilizarlo por las bandas, y como volante de llegada, ante eso, el limeño no le pone pretextos al tema. "Me han tratado bien, desde ahí se empieza a ganar, desde ahí uno tiene que ir pensando de buena manera. Sobre en la posición dónde jugar, pues donde el profesor me utilice, al final, en todos los equipos que he estado me han usado como volante izquierdo, derecho, atrás del delantero y no he tenido problemas espero que en Motagua no sea la excepción"



Bayron Méndez ya palpita su debut enfundado con la camiseta del Motagua, pero es sincero y aduce que en la parte física le queda ponerse a tono. "Estoy bien en la parte futbolística, pero en la parte física estoy falto, de igual manera, uno ya sabe lo que es estar dentro de la cancha y si se me da la oportunidad en la próxima fecha pues a darle".

Cabe mencionar que el mediocampista de 32 años ha sido criticado luego que los motagüenses no olvidaran cuando el jugador dijo en 2016 que los azules se coronaron ante Platense que el partido que habían jugado no parecía final y que era "lamentable" que el Motagua fuera el campeón del torneo.