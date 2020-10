'Tony' Hernández viajó a Tocoa: “Mis papeles los tendré hasta el lunes y ahí los presentaré”

Real Sociedad y Real de Minas siguen con el hilo de la primera fecha y una de las ausencias que tendrá el conjunto minero es la de su técnico, 'Tony' Hernández.

El español viajó a Tocoa, pero deberá esperar hasta el lunes que vengan sus papeles y así las autoridades correspondientes determinarán si puede estar en el banquillo o no.

“De momento no podré dirigir, debido al retraso en mis papeles los tendré hasta el lunes y ahí los presentaré a la Escuela de Entrenadores, ellos harán la convalidación y verán si me toca alguna capacitación extra o me dejan dirigir, este juego dirigirá el señor Harold Yepes”.

Y agregó: “La realidad es que ellos me pidieron una serie de requisitos apostillados y eso lleva su tiempo. Ese proceso en España tarda y también hay un pequeño conflicto entre federaciones y academias de entrenadores, si me toca recibir alguna capacitación yo estoy a la disposición. Lo que yo pedí es que no me pusieran trabas porque lo que quiero es solucionar esto, no quiero que me vean como un enemigo”.

'Tony' Hernández detalló que su título de entrenador en España le permite dirigir juveniles y ligas regionales de ese país, nivel con el que perfectamente puede dirigir en Honduras.

“Yo estudié en el Centro Nacional de Entrenadores, yo pedí que me avalen mi título al de la UEFA y así lo puedan ver en Honduras. Usted con nivel A en Honduras puede dirigir en regional o juvenil en Europa, que es lo que yo tengo en España. Estoy orgulloso de haber dirigido en regional o juvenil, solo pido que me dejen trabajar y disfrutar de este país”.

Y terminó contando: “El lunes me llegan mis documentos para que lo vea la Escuela de Entrenadores, es Fenafuth quien debe tomar la decisión. Yo estoy colegiado en la federación española porque sí tengo título, no pueden decir que no tengo preparación ya que además dirigí en Ruanda”.