Mauro Reyes: "Marathón vino a tirar pelotazos desde el inicio, hoy parecía un equipo chico"

Honduras Progreso y Marathón dieron cierre a la jornada uno del torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional con un empate (1-1) en el Humberto Micheletti.

Tras el partido, el DT de los progreseños, Mauro Reyes, habló en conferencia de prensa y se refirió al juego del equipo verde y aseguró no salir satisfecho con el trabajo arbitral.

Las fases del partido

"Hay que dividir el partido en las dos fases, primero y segundo tiempo. Creo que, en el primer tiempo, entramos un poco asustados, hay que considerar la novatez de algunos jugadores que estaban debutando, eso nos costó el primer gol porque regalamos un balón en la salida, sin embargo, a medida que el partido estuvo en tránsito, nos fuimos asentando un poco".



A lo que agregó: "Intentamos jugar, poner el balón al piso, pero Marathón en el primer tiempo nos presionó bien y no nos encontramos mucho. En el segundo tiempo fue diferente, empezamos a tener el balón, el juego por las bandas y un poco más de llegada, Marathón se dedicó a tirarla y tirarla, allí nos complicó un poco".

Marathón a los pelotazos

"Pudimos haber ganado el partido, pudiéramos estar primeros en el grupo, pero bueno, yo vuelvo y repito, mi equipo va a jugar a ganar, no importa cómo sea y contra quién sea. Yo no me puedo conformar porque saqué un punto y corté una racha de 11 partidos, hoy quería yo ganar. También hay que rescatar que estábamos jugando contra un equipo grande y seguramente será protagonista del torneo".

"Marathón parecía equipo pequeño y comenzó a tirarnos la pelota y eso me deja satisfecho porque nosotros intentamos jugar a ras de pasto", aseguró Mauro Reyes.



El arbitraje del partido

"A los árbitros, siempre la camisa del grande les pesa, hoy no fueron parejos, hay jugadas que nos pitó en contra, no lo pitó a favor".

Los debutantes ¿Cómo los vio?

"Erick Andino y Yerson Gutiérrez pueden dar más, en el caso de Marcelo y Erick se incorporaron tarde a la pretemporada y físicamente no están bien, Erick aguantó los 90 minutos y Marcelo tuvimos que sacarlo".