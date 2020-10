'Paco' Palencia, el primer técnico despedido en la historia del Mazatlán FC en la Liga MX

La derrota del pasado viernes ante León le costó muy caro al exfutbolista y ahora entrenador, Francisco 'Paco' Palencia, ya que el Mazatlán FC hizo oficial la salida del técnico mexicano después de 13 fechas.

En su primer torneo en la Liga MX, el equipo sinaloense no caminó como se esperaba. El Gatillero dejó al club en el penúltimo lugar de la tabla con apenas 10 puntos de 39 disputados, lejos de puestos de liguilla del Torneo Guardianes 2020.

"Gracias, Paco. Es momento de seguir caminos diferentes. Hacemos de su conocimiento que Francisco Palencia deja la dirección técnica de nuestro equipo. ¡Éxito en lo que venga, Paco!", escribió el Mazatlán FC en sus redes sociales, agradeciendo la entrega y profesionalismo de Paco Palencia durante el tiempo que estuvo al frente del club sinaloense.

Un torneo para el olvido de Mazatlán

El viernes, Mazatlán parecía dar el campanazo frente al líder León, los sinaloenses se pusieron al frente en el marcador con gol de Miguel Sansores. Sin embargo, a menos de 10 minutos para el final, los esmeraldas reaccionaron para la remontada y el adiós de Palencia. Jean Meneses empató al 83′ con un golazo de tiro libre, mientras que Ángel Mena dio el tirunfo de penalti al 95′.

Después de 13 fechas, Mazatlán apenas ganó dos encuentros de la mano de Palencia, empató cuatro partidos y perdió en siete ocasiones. Números que terminaron por costarle el puesto en la dirección técnica.

Ahora, habrá que ver quién toma el timón con miras al torneo entrante, pues de momento es muy complicado que los sinaloenses puedan aspirar a un lugar en la fiesta grande de la Liga MX

A Mazatlán le restan 15 puntos por disputar, deberá ganar los cinco partidos si desea aspirar a liguilla. No obstante, los números no lo acompañan, pues de visita no ha podido triunfar.

La buena noticia es que sus próximos dos juegos serán en casa. Primero recibirán a Juárez y posteriormente a Rayados, después tendrán dos visitas seguidas ante Atlético de San Luis y cerrarán el Guardianes 2020 ante Santos Laguna.