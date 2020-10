Atlanta United clarifica la situación del argentino Ezequiel Barco en la MLS

El último partido del Atlanta United disputado el pasado sábado de visita ante D.C. United, que finalizó con victoria 0-4 a favor de los primeros, significó el cuarto partido consecutivo en la MLS sin la presencia del futbolista argentino Ezequiel Barco.

Barco figuró por su no convocatoria al juego realizado en la capital estadounidense, que se convirtió en su cuarta ausencia al hilo sin alguna lesión o suspensión interna reportada, algo que aviva los rumores de su posible salida hacia el fútbol europeo, donde clubes como Fiorentina o Sevilla se pelean por su eventual fichaje.

El argentino de 21 años no es convocado a los duelos de Atlanta United desde que se enfrentaron a Nashville SC, compromiso en el que incluso dio una asistencia, y desde entonces se perdió los enfrentamientos ante Inter Miami, FC Dallas, Chicago Fire y D.C. United.

Ezequiel Barco llegó en 2018 al fútbol estadounidense, procedente de Independiente de Avellaneda y tras el título de la MLS en su año de debut, además de la U.S. Open Cup ganada en 2019, el sudamericano ha perdido brillo con la escuadra norteamericana y no se descarta su salida, tras apenas sumar dos goles y un par de asistencias en la presente temporada.

Atlanta United aclara la situación

Luego de diversos rumores que señalaban que el jugador tenía un problema distinto a una lesión o que lo estaban guardando por algún tipo de transferencia, el entrenador interino del Atlanta United, Stephen Glass, advirtió que Barco arrastra un problema físico.

"Al cien por cien lo veo jugando con el equipo durante el resto del año. Ezequiel ha estado entrenando. Está día a día. No quiero divulgar cuál es la lesión, pero ha estado cargando una lesión que no le permitido entrenar. Ha estado sintiendo cosas y ha tenido un par de contratiempos", aseguró Glass.

Ante la crítica de algún problema persona o un tipo de lesión que se mantiene oculta, el técnico respondió tajantemente y reconoció cuál es el problema.

"No hay nada siniestro con él. He visto las sugerencias de que no soy del todo honesto de que está entrenando. Está al 100 por ciento. El otro día vi un artículo que decía 'presuntas lesiones'. Tiene una lesión. Ese es el simple hecho", apuntó el entrenador.