Ramiro Martínez sobre jugar a las 3:00pm: "Debería respetarse más los derechos y salud de los futbolistas"

El técnico del Real España, Ramiro Martínez, volvió a alzar la voz y criticó que el juego de este miércoles contra el Platense se juegue a las 3:00pm en el Excélsior.

¡Con dos debutantes! El 11 que dejó la Jornada 1 del torneo Apertura 2020 en Honduras

Los aurinegros programaron sus partidos de local a las 7 de la noche y el recinto que visitarán cuenta con iluminación. ¿Es inhumano jugar a esa hora?, le consultaron.

"Yo creo que sí. No es una decisión acertada someter a los jugadores a esos esfuerzos, no sé cuál es el motivo de llevarlos a ese grado de exigencia al equipo rival suponiendo que va a pagar tributo al calor reinante, pero sometiendo a sus propios futbolistas a un esfuerzo mucho mayor con menos horas de recuperación después de haber jugado hace tres días. Habría que analizar las situaciones por las cuales han llevado a los equipos a tomar esas determinaciones, me parece que debería alguien contemplar un poquito más la salud de lo jugadores, no lo ha hecho el calendario, no lo ha hecho la acumulación de partidos, no lo ha hecho algunos equipos con los horarios que proponen, tampoco la propia compaginación de microciclos de la Selección (de Honduras) insertos dentro de este calendario tan apretado", inició contando en rueda de prensa.

Y agregó: "Se ha pensado poco en los jugadores, no se ha respetado esa condición humana que todos sabemos que se necesita de alimentación, descanso, recuperación y someterlos a esfuerzos mayúsculos de 90 minutos de fútbol sin la debida garantía de recuperación que puedan tener. Si a eso le agregamos el tema de horarios y exponerlos a un esfuerzo mayor por el clima no es una buena señal, pero cada cual tendrá sus motivos que de repente no son deportivos, ni económicos, no me quiero aventurar a un juicio con respecto a eso porque no me corresponde, pero sí puedo opinar es que debería respetarse más los derechos de los futbolistas y su salud. Si queremos ver un torneo de mayor calidad, tratar de que los equipos puedan contar en su mayoría con todos los futbolistas y eso no está aconteciendo ni va acontecer en el desarrollo del campeonato".

Decidieron no solicitar reprogramación

Pese a las bajas por los convocados a la Selección, lesiones y la expulsión de Getsel Montes, confirmó que decidieron respetar el acuerdo y no pedir reprogramación.

"Mantuvimos la idea de respetar un poco todo lo que se había convenido, que los jugadores iban a estar en Selección y afrontar el partido con el resto del plantel, darle oportunidad a los muchachos jóvenes que la vienen pidiendo. Consideramos que es un momento donde podemos incluirlos,irle dando minutos que lo van a ir consolidando en el plantel", inició contando en rueda de prensa.

Los números indican que los aurinegros en su últimas 13 visitas a Puerto Cortés suman 9 derrotas y 4 empates. Ramiro advierte que quieren romper esa racha.

"Siempre digo que las rachas y estadísticas están para vencerse. El tema de la historia en Puerto Cortés pasa a segundo plano, vamos a intentar escribir una historia nueva. Los actores han variado, no son los mismos, también el momento del campeonato no es lo mismo. Tratar de hacer las cosas bien, ser efectivos, llevarnos los tres puntos, también en tener cuidado en la seguidilla importantísima de partidos donde va a jugar un rol importante la parte física del plantel",

Platense arrancó el torneo empatando 3-3 con Vida en La Ceiba, el timonel aurinegro ya observó muy bien sus cualidades y falencias.

"Era el primer partido, recién nos vamos conociendo de nuevo. El partido tuvo distintos momentos como lo tendrán los juegos de este torneo, van a ser repartidos los momentos. Se pudieron extraer conclusiones, siempre hay detalles a cuidar. Lo vi con respuesta a la hora de ir perdiendo, con buenas intenciones de juego, un equipo que irá en crecimiento, nos centramos en nuestras respuestas, cómo podemos hacer, cómo suplir las ausencias que tenemos que son bastantes. Poner el equipo apropiado para sacar este partido.

¿Hubiese sido mejor suspender el encuentro?

"Sí, en términos normales hubiese sido mejor suspenderlo porque las bajas son importantes y muchas. Pero el formato y la forma de disputa, la palabra empeñada de que cuando los futbolistas estuvieran en selección se respetaría la opción de jugar sin ellos, nosotros no vamos a intentar quebrar esa regla, no reprogramar los partidos y seguir brindando oportunidad a los muchachos jóvenes, que es la segunda parte de nuestro proyecto. Ahora se presenta cumplir con eso estamos en eso, buscando definir al grupo y la estrategia tomar para un primer tiempo que será diferente al segundo por el tema de cansancio y calor reinante a las 3 de la tarde".

¿Caras nuevas el miércoles?

"El equipo todavía no lo tenemos, estamos deliberando qué estrategia usar y con quiénes comenzar y con quiénes terminar, no nos aventuramos a dar un 11 inicial, no estamos definidos. Vamos a dejarlo para mañana".

La racha negativa en el Excélsior:

Las estadísticas están para quebrarse, son circunstancias, rachas adversas que toca vivir así como positivas con otros equipos, la intención es ir por el partido, dar vuelta a eso así como se hizo con con UPNFM, estar en la historia y dejarlas en el olvido. Para eso están los partidos, para terminar con esas rachas".

El arquero que podría ser titular:

"Tenemos el arco bien cubierto con Michael Perelló y Bryan Ramos que ya ya jugado, en ese aspecto estamos tranquilos. Va a estar condicionando por la estrategia, si jugamos con menores, no necesitaríamos arrancara con Ramos. Todavía no nos inclinamos por una cosa o otra, hay que esperar un día más por la recuperación".

Este martes evaluará a los uruguayos:



"El plantel está bien, vamos contando una semana de recuperación, vamos a llegar bien y nos preparamos para otro esfuerzo grande. Las bajas todos los conocen, la expulsión de (Getsel) Montes, los que están en la Selección y lesiones que venían arrastrando Matías Soto y Delis Vargas. Hay que esperar para ve en qué grado de recuperación están, si los sentimos plenos para arrancar con ellos o definir una táctica que no los incluya".

Carlos Mejía podría repetir en la titularidad:

"Carlos está bien, para jugar y seguir en el 11 si así lo decidiéramos. Está respaldado por lo que hizo en la cancha, es un jugador muy útil y a tener en cuenta. Creo que en este torneo se va a consolidar como jugador de Primera División y tenemos muchas expectativas en él y su futuro".