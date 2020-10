Eddie Hernández recurre a la FIFA para solucionar su situación y poder fichar por el Olimpia

Después de una pesadilla vivida en su regreso de Arabia Saudita, el delantero Eddie Hernández no logra salir de la misma, ya que el club Al Tai FC no le ha enviado su pase y de esa forma poder firmar con el Olimpia.

Te puede interesar: Ramiro Martínez sobre jugar a las 3:00pm: "Debería respetarse más los derechos y salud de los futbolistas"



Hernández hablo con DIEZ y confesó que a pesar que se presentó desde el primer día de pretemporada con los merengues, además que le ganó la demanda legal al conjunto Árabe, el delantero hondureño sigue a la espera que la FENAFUTH o la FIFA le den solución a su caso.



Olimpia ya se estrenó en el Torneo Apertura ante el Real España, este miércoles lo hará ante el Real de Minas y Eddie Hernández no puede ser considerado a pesar estar en plenitud de condiciones.





¿Cómo está tu situación en este momento con el Olimpia?

Por detalles no he podido oficializar mi continuidad, ya que no me han llegado los papeles del club de Arabia Saudita; ya en esta semana espero tener respuesta y poder firmar con el equipo. Yo me he mantenido desde el primer día que empezó la pretemporada entrenando y físicamente me encuentro bien en relación al resto del plantel. Si el día de mañana me toca firmar y si el profe necesita de mí, yo creo que voy a estar en óptimas condiciones.



¿Con quién has estado en pláticas para los trámites del pase?

Ha sido un poquito tedioso porque yo ya tengo más de un mes de estar solicitando mis papeles y el club no ha respondido por una simple razón que yo demandé al club. Por incumplimiento de pago me tocó incurrir a una demanda y gracias a Dios se ganó todo al cien por ciento de la demanda y por ahí comprendo que el club esté un poco molesto.



¿Es complicado entrar en ese tipo de conflictos?

No fue solo mi caso, sino los tres extranjeros que estábamos en el club tuvimos que recorrer a esas instancias de demandar y los tres ganamos el caso. Yo pienso y aún sin tener respuesta de ellos, es que esa es la razón por la que ellos no han querido contestar.



¿Legalmente está peleando lo justo?

Mi abogado me mandó un mandato de la FIFA, donde ellos autorizan a las federaciones para mandar un correo, solicitar los documentos y el club tiene dos días para responder. En caso que el club no conteste, la FIFA toma la determinación y lo libera a uno. El correo lo mandó la federación el viernes y creo que hoy lunes o martes tendré una respuesta más clara sobre el finiquito y el TPO que son los documentos principales para poder firmar con el Olimpia.





¿Te tocó recurrir a la FENAFUTH para que te ayuden con el tema?

Yo me comuniqué con ellos y me hicieron saber que me podían ayudar, pero que yo lo tenía que solicitar antes. Yo les expliqué que ya me había puesto en contacto con ellos (Al Tai FC) y les adjunté los mensajes y correos que les envié al club y sin respuesta alguna. Ya con eso a ellos les avala para mandar un correo oficial y con copia a la FIFA. Si la federación no tiene respuesta del club, la FIFA será la que autorizará mi liberación.



¿Cómo que no te quiere soltar ese equipo de Arabia?

Una vez que yo metí la demanda con mi abogado, el club fue tan irresponsable que ellos le hicieron saber a la FIFA que nosotros habíamos salido huyendo, que yo había abandonado el club y sin permiso, pero yo tengo una carta en mis manos, donde ellos solicitan un permiso y que yo pueda salir con mi familia. La misma nota le dieron al brasileño y al otro extranjero que estaba. En mi caso fue más complicada la odisea que pasé al no tener una embajada, ellos al ser responsable de nosotros pues solicitaron el permiso y gracias a Dios se nos dio y pudimos salir del país. Luego FIFA me contesta y me dice que el club ha dicho eso, yo inmediatamente mandé la nota sellada, firmada de parte del club. Yo tenía ese respaldo y gracias a Dios fue la carta para ganar el caso.



¿Pero con quién te has estado contactando en Arabia?

El único con el que yo me he estado contactando es con el traductor quien regresó al club, pero al no haber extranjeros, él está trabajando con las inferiores. Él intentó comunicarse (directiva del club) y lo único que le dicen es que las oficinas están cerradas por lo de la pandemia y nada más. Yo espero respuestas del club o de FIFA para autorizar la liberación y así no tener ningún problema para firmar con el Olimpia.





¿Con Olimpia las pláticas ya están bien adelantadas?

Son detalles muy mínimos los que hay que hablar, pero con don Osman (Madrid) ya hemos hablado en un 98% de las cosas, ya hay un arreglo de palabra. Ellos me han hecho saber que ya llegando el papel oficial de FIFA, ya nos sentaríamos a firmar el contrato. Lo que faltan son cosas muy mínimas y uno las puede arreglar en una platicada.



¿Sería arriesgado que te hubieran firmado sin tener el pase?

Correcto. Son cosas muy delicadas y si el club me hubiera ofrecido un contrato, yo firmo y si por cosas de la vida, el equipo de Arabia Saudita, que no es así, pero podríamos suponer que luego saliera que tengo contrato hasta diciembre y luego quisieran demandar al club. Ellos (Olimpia) como equipo lo saben que no me pueden firmar. Yo hablé con don Osman esas cosas y en caso el equipo no responda, yo presento mi contrato y me lo hagan valer como un finiquito, ya que ahí se hace constar que mi contrato ya finalizó con ellos, ya que era hasta junio.



¿Y que expectativas tenés en el Olimpia con tanta competencia?

En Olimpia siempre ha sido así y el día de mañana que yo me retire, no esté ahí, la competencia va seguir igual. La lucha que hay es muy sana, todos nos llevamos muy bien dentro del plantel, pero hay una competencia bárbara y los beneficios son para todos. Sé que no todos vamos a tener los minutos que quisiéramos, pero al final, Dios mediante se consigue el título, avanzar en la Concachampions, somos parte del plantel y se nos va tomar como tal. Yo creo que hay que sacarle provecho a las condiciones de Jerry, arboleda, Diego y la mía. Yo estoy contando que me voy a quedar con el club, esperemos en Dios que esta semana estemos solventes en eso.

¿En el ataque le darán dolor de cabeza a Troglio?

Creo que el profe se ha de sentir muy tranquilo aunque a veces es estresante estar pensando a quién va poner, pero el equipo tiene para competir tanto en lo local y la temporada pasada en la Concachampions, esperemos que se pueda seguir con esa racha positiva.



¿Con tres competencias habrá oportunidad para todo el plantel?

Sí, son tres campeonatos y será seguido. Pueden haber lesiones y ojalá que no, un expulsado, carga muscular o el simple hecho que el profe tome la decisión de sentar a alguien al tener un plantel amplio para poner a uno, sacar a otro y la diferencia no se note. Ya pasó en el torneo que todo mundo hablaba qué porque rotaba y los resultados se le daban. Creo que Olimpia por la calidad de resultados se le va dar las rotaciones.