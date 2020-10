El blog de Mauricio Kawas: "El juego ante Nicaragua debe dejar cosas importantes a Honduras"

Me alegra y me tranquiliza mucho ver de regreso entrenando a la Selección Nacional. Era justo lo que pedíamos y nos agrada ver que se comienza a aprovechar el tiempo al máximo. El trabajo no garantiza que se va a ganar, pero el que más trabaja es el que está más lejos de perder. Pero bueno, no estoy aquí para frases rayadas o lírica motivacional. Hoy toca de nuevo hablar sobre la escuadra nacional.

El blog de Kike Lanza: Enfrentar a Qatar es como un amistoso de lujo y gratis

Con esto del Covid-19 el futuro sigue siendo incierto, pero hemos decidido aprender a convivir con el virus. Así que lo correcto es lo que se está haciendo. Se reactivó el fútbol de primera división y se reactivan las concentraciones de la mayor. Las dos cosas de la mano y así estar listos para un 2021 lleno de compromisos internacionales.

El primer paso ya se ha dado con los trabajos en Siguatepeque que culminarán con un amistoso ante la Selección de Nicaragua.

Por cierto, he visto como a muchos no les ha parecido la idea de un amistoso ante la Selección de Nicaragua. Incluso estamos viendo muy de menos a la escuadra del vecino país. Bueno, nos ponemos enojados y sensibles cuando un periodista mexicano nos resta mérito, pero al final nosotros terminamos haciendo lo mismo con otras selecciones. Si vamos a exigir respeto aprendamos primero a respetar.

Aclaro que no pretendo colocar a Nicaragua por encima de su nivel real pero tampoco veo justo que optemos por ubicarlo muy por debajo. A mí me parece un rival adecuado para reiniciar actividades luego de casi un año sin convocatorias en la selección.

¿Qué es lo que esperamos de este amistoso? Particularmente yo no me imagino un partido demasiado intenso, pero sí bien jugado por parte de la escuadra catracha. No me pondré muy exigente pero tampoco demasiado complaciente.

Algo deberá mostrarse en ese duelo y por supuesto será importante ganar por aquello que ahora el bendito y famoso ranking FIFA es la “palabra santa” de los de Concacaf. Es un duelo en Fecha FIFA entre dos selecciones absolutas así que el resultado pesará en la tal clasificación.

Además, no vamos a negar que un empate o una derrota podría desatar críticas sobre todo si cualquiera de esos resultados viene acompañado de un mal desempeño. Fabián Coito lo sabe.

Ramiro Martínez sobre jugar a las 3:00pm: "Debería respetarse más los derechos y salud de los futbolistas"

No habrá espacio para justificaciones en caso de un bajo rendimiento y esto al margen que el rival sea o no de buen nivel. Todos queremos ver jugando bien a la Selección y esperamos que este sábado se nos muestre con buen semblante y con la memoria de aquellos duelos con los que el proyecto Coito cerró en el ya lejano mes de noviembre del año anterior.