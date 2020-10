Lastimar y liquidar: 8 claves para que el hondureño Teófimo López logre derribar al ucraniano Lomachenko

Con la cuenta regresiva en pie para la disputa de uno de los combates más esperados del año, los análisis previos a la pelea entre el hondureño Teófimo López y el ucraniano Vasyl Lomachenko han abundado de gran manera, y no es para más, ya que se trata de la batalla que definirá a el campeón de peso ligero mundial del boxeo.



Este lunes en la conferencia de prensa vía zoom de Teófimo, el catracho declaró que “se encuentra solamente a 12 días para convertirse en campeón indiscutible”, refiriéndose a la pelea donde buscará arrebatarle a Loma los títulos de AMB, OMG y CMB.





Para poder conseguir tal acontecimiento, el originario de Brooklyn que representa a Honduras, tendrá que seguir muchas estrategias para vencer a su rival. El experto en boxeo, Bernardo Pilatti, ha plasmado las claves que podrían decidir la victoria o derrota de Teófimo Lopez en su enfrentamiento ante Lomachenko.



1) Nervios

Los nervios son el enemigo principal de Teófimo López. Con apenas 23 años, asumió un reto mayor, se hizo campeón y sin peleas previas exigió esta unificación. Si está o no está listo para una pelea de esta dimensión, no hay nada que puede demostrarlo que no sea lo que el hondureño hará en los primeros minutos en el combate. Dentro del ring, apreciaremos finalmente si se encuentra atribulado, indeciso y sin reacción, pudiendo ser sus nervios los de un novato que no dio la talla, lo que posteriormente podría costarle la pelea.



2) Mental y anímico



Será la fortaleza mental la que le permitirá la concentración y el equilibrio boxístico que le permita llevar al ring todos los planes de la pelea ensayados. Este tipo de peleas se preparan como operativos de guerra, y la memoria corta juega su papel de esta manera, manteniéndola fortalecida durante toda la batalla.





3) Asimilación y posible frustración



Teófimo deberá apostar al contragolpe y a sorprender con combinaciones rápidas de poder, buscando lastimar en el poder de golpeo, el rubro donde es superior. Si Teó demora en lastimar, será golpeado varias veces. En ese caso podría ocurrir que su asimilación será puesta a prueba al igual que su frustración. Si no asimila, pierde y si se frustra, también pierde. El hondureño tendrá enfrente a un rival de respeto, y deberá al ring sabiendo que lo vencerá.



4) Lastimar y liquidar



Lomachenko no solo ajusta y cambia según el rival, sino que lo hace de igual manera con la marcha y las circunstancias imprevistas de la pelea, haciéndolo en sus combates anteriores. Si Teófimo lastima debe apurarse a lastimar de nuevo, porque si le permite respirar a Loma, perderá y lo hará de la peor manera. Es como aquel equipo de fútbol debe aprovechar cada oportunidad para anotar a su rival de mejor nivel.

5) Hipnosis Ucraniana



No caer bajo el boxeo de Lomachenko será muy difícil, debido a la sinfonía de recursos con los que cuenta el ucraniano es algo que nunca ha afrontado Teófimo. El amague, la triple llave entrando, doble salida por laterales y el golpe inmediato por las costillas son tácticas de Vasyl. Lomachenko hipnotiza a su rival con el manejo veloz de su torso, manos y piernas, a lo que el catracho deberá evitar caer. Lomachenko gana tanto por su boxeo, como por lo que amaga a hacer y no hace con el mismo.



6) Plan B a poder de K.O



Teófimo deberá tener por obligación un plan B a su potencia noqueadora, declinando al error de jugársela a un solo golpe, si no que tendrá que trabajar la pelea en la imaginación de que esta se alargue hasta los 12 episodios, teniendo que sumar y robar puntos como sea, empezando arriba cada asalto y terminar bien el mismo. Es muy difícil vencer a Lomachenko en las tarjetas, ya que sabe cómo lucir superior a su rival para los ojos de los jueces.

7) La madurez o inmadurez



Todo depende del uso positivo que Teófimo le da a la misma será un factor que podría mejorar o estropear su desempeño. No parece importante para el ojo del fanático, pero la victoria o la derrotada empezarán de esas motivaciones que no siempre proceden del boxeo estrictamente. Con 23 años, no pasa nada si pierde ya que será contra el mejor libra por libra, y si gana deberá tomarse con calma la gloria de ser campeón unificado, sobre todo con la sabiduría de esa madurez.



8) La importancia de los intangibles



En una pelea de este tipo, los intangibles pueden determinar la suerte de uno y la desgracia del otro. Un cabezazo, un error involuntario, un fallo del rival y la velocidad mental para aprovecharlo o cualquier eventualidad que no esté en los planes previos debe ser esperado. A esta pelea los dos rivales llegan en condiciones atípicas, con apenas 250 personas presentes y en medio de una pandemia, todo eso puede provocar situaciones que en lo previo uno no imagina. La gloria o el fracaso para Teófimo pueden venir de estos elementos intangibles, a lo que el hondureño deberá estar preparado.