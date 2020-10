Juvenil Juan Contreras con hambre titularidad en el Vida de "Primi" Maradiaga

Juan Contreras retornó al Vida tras su cesión a préstamo en el Atlético de Santa Cruz y Bucanero de la Liga de Ascenso del Fútbol hondureño, ahora busca un lugar como protagonista en el equipo de Primitivo Maradiaga.

Contreras tiene 21 años y salió del equipo de las reservas como un goleador en el bicampeonato del equipo cocotero con Francisco Pavón y Carlos Rosales.

En el primer encuentro ante Platense se ausentó de la convocatoria por lesión, pero esta vez integrará la plantilla de Enrique Maradiaga para enfrentar a Honduras Progreso.

En sus últimas temporadas ha estado a préstamo buscando madurar futbolísticamente. No le fue mal, antes de la pandemia llevaba siete goles en seis partidos con Santa Cruz; y ahora de regreso a casa, pide oportunidad para mostrarse.

"Hay bastante competencia. Por ahora no estoy jugando de delantero, sino de extremo, creo que le gusta más al profe", explicó Juan Contreras.

Y agregó: "Quise estar con el equipo desde el primer partido, lastimosamente tuve una lesión, pero ya estoy bien. Estoy a la espera que el profe me lleve en lista".

Ante ello determinó que "creo que me irá bien en este torneo. Espero seguir de la mejor manera como lo he estado haciendo. Quiero tener más participación en primera, primero Dios aproveche los minutos que me den, si es posible estar en el cuadro titular de entrada, creo que tengo las condiciones para estarlo. Espero que me den la confianza".

Sobre Honduras Progreso dijo que "este equipo juega bien por las bandas, debemos ser precavidos. Esperamos sacar el gane".

El habilidoso delantero oriundo de La Ceiba, debutó en el 2019 en la Primera División bajo el mando del uruguayo Fernando Araújo.