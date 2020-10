La escalofriante predicción de Mhoni Vidente sobre Donald Trump que se hizo realidad

Una vez más se cumplió una de las visiones de la astróloga Mhoni Vidente, quien en una de sus predicciones para el mes de octubre advirtió que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tendría complicaciones de salud que lo mantendrían en cama por unos días.

La exluchadora de la WWE que acusó a Trump por excederse con ella

El pasado viernes se dio a conocer la noticia que estremeció al país norteamericano: Trump dio positivo por COVID-19, por lo que fue internado en un hospital como medida de precaución, luego de que el mandatario presentara síntomas leves de la enfermedad.

''Le veo una enfermedad muy fuerte al presidente Donald Trump, en cuestiones de un infarto o algo que lo va a estar tener en cama por unos días, definitivamente Trump no la tiene fácil'', anticipó la reconocida vidente en uno de sus videos de su canal de YouTube.

El próximo 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en EUA, las cuales no ganará esta vez el actual presidente norteamericano, según adelanta Mhoni Vidente en un diálogo con el programa 'Aquí Contigo'.

La astróloga dijo que las noticias que han sacudido la Casa Blanca, por la supuesta evasión de impuestos por parte de Trump, será uno de los aspectos que le restarán fuerza a sus urnas, por lo que la vidente ve como ganador a su contrincante del partido Demócrata, Joe Biden.

La recomendación de Trump para evitar el coronavirus que se hizo viral

''Eso le va a estar restando (evasión fiscal) y todavía le vienen cosas más fuertes para empezar a restarle su poder en cuestiones de ganar las elecciones en noviembre, como quiera van a haber unas elecciones muy complicadas, va a ser de un punto o dos de diferencia o cuatro, que yo veo de ganador a Joe Biden, pero él no lo va a reconocer, se va a ir a manifestaciones, o cuestiones de la corte'', sentenció la cubana.

De vuelta en la Casa Blanca

Trump salió del hospital este lunes, se dirigió a la Casa Blanca para retomar la campaña electoral y aseguró que solo en tres días logró superar el coronavirus.

El último disparate de Trump para matar el coronavirus

''No le teman al Covid, no dejen que domine sus vidas. Me siento mejor que nunca en los últimos 20 años'', fueron las palabras del presidente en conferencia de prensa.

Los médicos y colaboradores de Trump han evitado responder con claridad preguntas básicas sobre cuándo se enteró el mandatario que estaba enfermo, o si las imágenes de sus pulmones muestran daños por el virus.

Tampoco se sabe cómo conducirá el gobierno la Casa Blanca con un brote creciente de coronavirus y con él mismo aún sin salir del peligro, según dijo su médico, Sean Conley.