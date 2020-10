Mathías Techera sobre Motagua: "Será un partido que se va a definir en algunos detalles"

El defensor uruguayo Mathías Techera se prepara para disputar su primer clásico con Marathón: ante Motagua este miércoles a las 3:00pm en el Yankel Rosenthal.

"Estoy ansioso de poder disfrutar de la primera vez en el Yankel como local, será un clásico muy lindo y estamos con muchas ganas de un buen resultado", inició contando en rueda de prensa virtual.

Techera fue el último refuerzo en sumarse a las filas verdes, pero su buena condición física le valió para jugar contra Honduras Progreso en el arranque del Apertura 2020.

"Vengo llegando, me tengo que adaptar a un equipo que viene trabajando de hace años, el grupo me recibió bien. Se me fueron dando las cosas, vine bien físicamente. Este es un torneo distinto, en dos meses cualquiera puede salir campeón. Nosotros estamos motivados y le damos a entender a los chicos que luchen, que sigan peleando por un puesto para que sea competitivo el plantel y estemos peleando arriba", agregó.

El empate 1-1 ante Honduras Progreso les dejó muchas enseñanzas de cara a lo que se viene.

"Hay cosas para seguir corrigiendo, hicimos un buen partido, pero faltó meter adentro algunas ocasiones. Fue la primera fecha, vamos a ir mejorando, para mañana habrán variantes, algunos que no están, los que quedamos vamos a hacer todo lo posible para sacar un buen resultado, también ante un equipo grande que está arriba luchando".

El juego contra Motagua

Este miércoles a partir de las 3 de la tarde se medirán al Motagua, un rival que Techera conoce muy bien. Sabe que deberá estar atento a sus delanteros, en especial Roberto Moreira.

"Ya conozco al rival, es duro, siempre va al frente. Moreira ya todos lo conocemos, es fuete, potente y va bien por arriba. No se le puede descuidar ningún un metro porque te puede convertir. Estaremos pendiente de las marcas y ojalá podamos hacer un buen partido".

Motagua presenta varias bajas para este encuentro; Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Emilio Izaguirre, Héctor Castellanos, Rubilio Castillo y Kevin López.

La filosofía de un entrenador no cambia, los suplentes van a tratar de hacer lo que le gusta al entrenador. Aquí ya sabemos a lo que juega Motagua. Los que los reemplacen harán el mismo trabajo, será un partido que se va a definir en algunos detalles, habrá que estar atentos".

Por último expresó que será importante para los verdes hacer prevalecer la localía, pese a que se juegue a puerta cerrada.

"Motagua va a venir con todo. Los que les toque entrar jugar van a querer hacerlo bien, nosotros tenemos que aprovechar con la localía y buscar sacar la diferencia. Vamos con todo y estoy contento de estar en el equipo. Un paso lindo que di en mi carrera", sentenció.

Su primer partido con Marathón:

"No sentí presión, sabía que estaba preparado. Los días que entrené me sentí cómodo y me ayudó que conocía al rival, los que tenía al frente, la cancha y la Liga. Si bien tenía 10 días acá, no me costó adaptarme. Mostré mis características, personalidad y es lo que voy a dar en cada partido.

Su mensaje a la afición:

"El otro día quedé asombrado con la despedida que nos hicieron ante de ir a El Progreso. Fue increíble, nunca me había tocado vivir algo así. Estuvimos como 25 minutos que estaban cantando, eso muestra el apoyo en todo momento hacia el equipo. Yo voy a dar todo de mí este campeonato".