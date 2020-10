Orlando Ponce: Las torpezas en la Liga Nacional y el regreso de la Bicolor a los laboratorios

Con la modernización en todo sentido, ya es tiempo que transitemos por las carreteras de mejores calendarios en la diminuta Liga Nacional hondureña y dejar de hacer el papel ridículo que por muchos años nos ha retratado internacionalmente.

No sé quién fue el de la "brillante" idea, todo en el mundo del sarcasmo, de proponer que se realizaran encuentros en las fechas FIFA, y de los que lo secundaron, todo por ahorrarse unos cuantos lempiras.

En muy pocos países en el planeta, se realizan partidos en las fechas FIFA, destinadas por la transaccional para los partidos preparatorios y oficiales de las diferentes selecciones, salvo en la MLS, con un calendario peculiar, un solo torneo y algunos países sudamericanos que sus selecciones son integradas en su mayoría por legionarios.

La programación de encuentros del torneo apertura, para el 7 y 10 de octubre, ha generado un brote innecesario de entrenadores de por sí "llorones", como son los casos de Diego Vásquez (Motagua) y Ramiro Martínez (Real España), debido a que el primero no contará con seis de sus titulares para el dueño de mañana contra el Marathón y el otro con cuatro estelares para el desafío el mismo día frente al Platense en el infierno de Puerto Cortés.

La torpeza resulta mayúscula al programar ese encuentro de mucha rivalidad, Motagua vrs Marathón, en mi concepto, no clásico, ya que nos impedirán de ver ambos equipos con sus seleccionados, uno con seis y el otro con dos, concentrados para enfrentar el sábado a Nicaragua, en Comayagua.

Y además de contraproducente en la resta de fuerzas, la programación atenta contra la salud de los futbolistas, en lo que coincido con Ramiro, con horarios de las 3:00 pm, en tres partidos, pudiendo haber jugado a las 5:00 o 7:00 de la noche o el jueves algunos partidos.

De paso, para el sábado igual fijaron encuentros a la misma hora que jugará la Selección hondureña contra Nicaragua, a las 5:00 de la tarde, excepto como lo hará el Olimpia ante la UPN, a las 7:00 pm, pudiendo programar más partidos para el domingo, tres, y dos el sábado, uno a las 3:00 pm y otro a las 7:00 pm.

Durante mucho tiempo, hemos insistido que no se programen encuentros en fechas FIFA y tampoco se fijen clásicos antes o seguido a dichas fechas, en lo que se había avanzado, pero fue una "alegría de pobre" porque ya se replegaron a los de antes.

Los procesos dedicados a las selecciones mayores deben respetarse y ningún técnico debería estar cuestionando que le llamen más de cuatro jugadores, por eso hay que dejar los espacios en las ligas locales, en el calendario de la FIFA.

Además, para efectos televisivos, mercadeo y sociedades de consumo, resulta inapropiado que se programen partidos a la misma hora, en una liga de 10 equipos apenas.

Por ejemplo, para no ir tan largo, en la liga mexicana, con 18 equipos, se desarrollan los encuentros los viernes a las 6:00 y 8:00 pm; los sábados a las 4:00 pm, 6:00 pm y 8:00 pm; los domingos a las 11:00 am, 4:00 pm, 6:00 pm y 8:00 pm. Ya me imagino los directivos hondureños con una liga más amplia, programando nueve partidos a la misma hora.

Todo esto lo hacemos con las mejores intenciones. El consejo es que si no encuentran buenos programadores en Honduras, importen algún extranjero para que les haga el trabajo, si al fin y al cabo Honduras es un "paraíso" para muchos foráneos que en su tierra solo los conoce su familia y aquí resultan "estrellas".

Dentro de los damnificados también está el Olimpia, aunque su entrenador, Pedro Troglio, no ha dicho nada al respecto, debe ser por la enorme plantilla que tiene, para tres equipos, suficiente material para enfrentar al Real de Minas y el sábado a los Lobos de la UPN.

EL RIVAL DE HONDURAS

Con solo un partido establecido para la selección mayor, los clubes no contarán con los convocados por Fabián Coito, del 3 al 14 de octubre, justo en las fechas 2 y 3 del torneo de liga con grandes recursos para vencerlos.

En medio de diversas opiniones, los que valoran el encuentro del sábado ante Nicaragua, sólo con futbolistas de la Liga local, para dimensionar progresos según ellos, y los que cuestionamos jugar ante un rival Inferior futbolísticamente, lo cierto que la Bicolor volverá a sus choques preparatorios, lamentablemente sin acceso de público.

Puedo entender, claramente, que debido a los efectos de la pandemia, no había para pedir gustos y se tuvo que elegir un rival disponible, no el que se quería realmente.

Yo he asumido, en la pre-pandemia y post-pandemia, la bandera de lucha para que el cuerpo técnico uruguayo visibilice su trabajo, lo que ha sido evidente a su regreso de Uruguay, desde diferentes plataformas.

Ojalá que para noviembre no nos vayan a salir con fogueos ante Guatemala, El Salvador o Haití, para citar algunos que realmente ya nos tienen curtidos de no ganar nada en lo futbolístico contra ellos, todo por un puñado de dólares.

P.D. ¿Qué dirán Diego Vásquez o Héctor Vargas, el que tenga un descalabro mañana, será que se llevan de encuentro a Coito?