Carlos "Pupita" Güity se convierte en nuevo jugador del Vida tras convencer a "Primitivo" Maradiaga

Desde hace dos años Carlos "Pupita" Güity, decidió abandonar su carrera como boxeador siendo campeón Centroamericano y del Caribe, para seguir los pasos de su padre en el fútbol.

En su primer intento llegó a amarrar un contrato con el Real de Minas, pero no logró debutar en la Primera División.

Ahora en una nueva temporada, recaló en el Vida buscando una oportunidad y después de varias semanas de pretemporada, logró convencer a "Primitivo" Maradiaga para quedarse en el equipo.

Las noticias le llegaron pronto y estampó su firma por los próximos dos años con el equipo.

En reacción a DIEZ, comentó que "la verdad le doy gracias a Dios porque es una oportunidad más que me da. Me siento bien el profe "Primi" ha sabido trabajar con cada uno de nosotros y me ha dado la confianza".

Además, hizo énfasis en su padre, como un modelo a seguir por su carrera deportiva en clubes como Marathón y Vida.

"Estar en Vida es una gran bendición porque fue el primer equipo que mi papá tuvo en Liga Nacional, ahora no quiero hacer lo que él hizo, quiero hacer las cosas mucho mejor y tengo la fe que este equipo puede pelear cosas importantes", alzó.

El oriundo de Nueva Armenia, dice estar a gusto y que "puedo decir que me siento mil veces mejor aquí que cuando estuve en Minas".

Carlos Güity cumplirá un rol como lateral derecho, vacante que dejaron jugadores como Miguel Valerio y el mismo Marvin Bernárdez, pero la competencia es fuerte y solo Enrique Maradiaga dirá si lo veremos sudar este torneo con su añorado sueño de debutar.