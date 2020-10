Pedro Troglio sobre el Patón Mejía: "No tenía permiso para ir a jugar un torneo burocrático"

Olimpia se reporta listo para el partido de este miércoles ante el Real de Minas por la jornada 2 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

El equipo blanco no contará con ocho futbolistas (la mayoría titulares) debido a que fueron convocados a la Selección Nacional de Honduras, que se prepara en Siguatepeque para un amistoso ante Nicaragua.

Pese a esto, Pedro Troglio no va a convocar a German "El Patón" Mejía, que ha sido un jugador intocable para el DT argentino del Olimpia, pero que ha decidido castigarlo por un viaje que hizo a Estados Unidos.

Troglio confirma que el jugador tenía permiso para viajar, pero no para irse a jugar en un torneo burocrática en Estados Unidos.

"Primero, el jugador no tenía permiso para jugar porque es una locura que un jugador de fútbol profesional vaya a jugar un torneo burocrático en otro país, él tenía permiso para el tema de las visas de sus hijos, eso era verdad, él pidió permiso para las visas de sus hijos, claramente cuando empezaron a aparecer las fotos se vino la bronca generalizada, por eso yo personalmente tomé una decisión, momentánea, de no convocarlos en los próximos partidos", explicó Pedro Troglio.



Pedro Troglio finalmente se pronunció sobre German Mejía y su viaje a Estados Unidos, donde apareció jugando en un torneo burocrático.

Y siguió confirmando el castigo que le ha puesto a German Mejía: "Mañana llevamos 23 o 21 jugadores y mi sanción es que no va a estar convocado por al menos tres o cuatro partidos, después habrá una sanción del club, pero él no tenía permiso".

Asimismo, Pedro Troglio no dudó en tirarle duro a un periodista que lo ha atacado por este tema del Patón Mejía.

"Por ahí leí a un periodista que no me quiere a mí, que siempre me mata, el señor Límber Pérez, que dijo que el club recibía dinero, esa es una falacia, una mentira que sinceramente en otros lugares es para hacerle un juicio", remarcó.

"El jugador habló conmigo, me dijo que tenía que arreglar unos papeles de sus hijos y eso es verdad, pero sí no tenía permiso para ir a jugar un torneo burocrático y no estar el sábado con nosotros en San Pedro Sula, de parte mía hay una sanción, sigue igual el afecto y cariño que le tengo, porque lo quiero muchísimo, por eso me duele sancionarlo, pero tengo que hacerlo porque un jugador profesional no puede hacer eso", concluyó Troglio sobre el tema.

OTRAS FRASES DE TROGLIO

Sobre el Real de Minas: "Para mí todos los rivales son de cuidado y de respeto, sobre todo un rival que fue a jugar a Tocoa, un campo difícil y con calor, y que lo hizo muy bien, hasta con merecimiento para ganar, con jugadores de muy buen pie, va a ser un partido muy difícil".

Obligado a ganar: "Olimpia está obligado a sumar de tres siempre, juegue con quien juegue y donde sea. Mi intención mañana es comenzar a darle minutos a algunos chicos en el segundo tiempo, empezar a sumar minutos".

Sobre los ocho jugadores convocados a la Selección: "Para mí es un orgullo que convoquen a mis jugadores, es un fruto del trabajo en conjunto que tenemos con los jugadores, para mí es un orgullo. Claramente, a mí como técnico del Olimpia me conviene que no me llamen a nadie, pero me encanta que llamen jugadores porque es una ilusión grande para mí ver a un Menjívar en la Selección, para mí es una satisfacción muy grande".