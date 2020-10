Mateo Yibrín lanzó dura crítica tras la derrota de Real España ante Platense: "Penoso lo de hoy"

El Real España no pudo romper la mala racha en Puerto Cortés y cayó 1-0 ante Platense. Tras el encuentro, Mateo Yibrin lanzó duras críticas.

"¿A qué juegan?", comenzó preguntando el directivos en su cuenta de Twitter y los comentarios no se hicieron esperar.

Los aurinegros suman más de cuatro años sin poder ganar en el Excélsior. No festejan en el Puerto desde el 23 de febrero de 2014.

Los dirigidos por Ramiro Martínez tuvieron para traerse al menos un punto, pero al minuto 63 Rony Martínez erró un penal.

Para ese encuentro, Real España no pudo contar con Luis "Buba" López, Franklin Floes, Jhow Benavídez y Darixon Vuelto, quienes se encuentran concentrados con la Selección Nacional de Honduras. Tampoco figuró en la lista y Getsel Montes (expulsado).

Ante la respuesta de sus seguidores, el mandamás sentenció. "Jugadores no le ponen, y el DT no ayuda jugando al pelotazo. Ese uruguayo de lateral no aporta nada. Penoso de hoy, muy penoso", cerró.